Inundații în satul Feisa (Alba): Apa a intrat în 31 de gospodării din localitate

Inundațiile continuă să facă probleme în județul Alba. Vremea rea a făcut ravagii în satul Feisa, comuna Jidvei, din județul Alba.

Viitura care s – a format ca urmare a codului roșu de ploi torențiale, a intrat în 31 de gospodării din localitate.

Nu au fost înregistrate victime omenești, sau persoane izolate din cauza inundațiilor.

Potrivit ISU Alba : “Garda de interventie Blaj intervine in cooperare cu SVSU Jidvei in comuna Feisa pentru evacuare apei din 31 de gospodării afectate in urma ploii torentiale. La fața locului sunt prezenți prefectul județului Nicolae Albu,șeful gărzii de interventie Blaj, Maior Fogarasi Tristan si primarul Alin Trif pentru a evalua situația și a decide măsurile care trebuie luate pentru evacuarea apei din locuințe și sprijinirea localnicilor afectați de inundații. Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apă și spumă si două motopompe”.

Sursa foto : Garda de Intervenție Blaj