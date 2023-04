Inițiativă îndrăzneață a consilierului local Dorel Bogdan : Zonă de promenadă pentru locuitorii municipiului Sebeș

La inițiativa consilierului local Dorel Bogdan, joi 27 Aprilie in ședința ordinara a Consiliului Municipal Sebes se va discuta posibilitatea închiderii circulației la sfârșit de săptămâna de sâmbăta ora 13 pana duminica ora 24 pe b-dul Lucian Blaga creându-se astfel o zona de promenada și petrecere a timpului liber dând astfel si posibilitatea agenților economici locali de a amplasa terase .

In referatul de aprobare al proiectului de hotarare este solicitata: Inchiderea circulatiei rutiere pentru toate autovehiculele (inclusiv mopede) pe b-dul Lucian Blaga, intre parcarea din fata Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleseriu” (fosta Sc. Gimnaziala nr.3) si parcarea din fata Pietii Libertatii (Hotel Leul de Aur) de sambata, ora 13:00 si pana duminica, ora 24:00 in perioada 16 iunie-18 septembrie.

In expunerea de motive, initiatorul proiectului sustine ca la sfarsit de saptamana o parte dintre locuitorii municipiului Sebes, aleg sa isi petreaca timpul liber in alte localitati datorita lipsei unei zone de promenada, recreere si relaxare atat al pietonilor, biciclistilor, persoanelor echipate cu role precum si altor mijloace de locomotie de agrement.

De aceea considera oportuna aprobarea unei hotarari ale Consiliului Local privind inchiderea circulatiei rutiere in perioada de vara pentru a oferii locuitorilor o zona de promenada atat celor mai in varsta cat si celor mai mici si posibilitatea de a starni un interes atat pentru turism cat si economic iar agentilor economici din municipiul Sebes posibilitatea de a desfasura activitati economice pe acest tronson cu posibilitatea amplasarii de terase .

”Accesul in intervalul mentionat va fi in continuare permis pentru autovehiculele riveranilor in caz de urgenta, politiei, pompierilor, sau ambulantelor. De asemenea riveranii vor fi obligatii ca in acest inerval de timp sa nu parcheze pe acest tronson” sustine Dorel Bogdan, initiatorul proiectului.