GROAZĂ în Cugir ! Copil bătut cu bestialitate și filmat de alți copii

Un nou caz de violență între copii la Cugir. Un videoclip apărut pe rețelele de socializare arată cum un copil de doar 10 ani este lovit cu bestialitate și umilit ce alți tineri. Clipul a fost postat chiar de mama băiatului care este îngrozită de ce a pățit copilul.



Imagini de groază în Cugir, unde se pare că domnește legea pumnului de la vârste fragede. O mamă și-a văzut copilul umilit chiar într-o filmare cu telefonul mobil.

” Sunt ore bune de când am primit acest video și încă nu am avut și probabil nu voi avea vreodată puterea să îl privesc… Este vorba despre fiul meu Robert, care aseară a fost agresat, umilit și lovit cu sălbăticie de către acești… Off, oare cum aș putea să îi numesc? Am reflectat îndelung și după ce am acționat din punct de vedere legal am decis să îl postez… S-a întâmplat în Cugir, aseară în jurul orei 21…” – a spus mama băiatului într-o postare pe facebook.

Nu este pentru prima dată când în Cugir se întâmplă astfel de evenimente, însă nu am auzit că Poliția să facă ceva în acest sens.