Florin Spătaru, ministrul economiei: De 1 Decembrie, anul acesta, trebuie să dăm mână cu mână pentru cucerirea unui obiectiv extrem de important, intrarea României în spațiul Schengen

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, aflat la Bruxelles, cu ocazia organizării COMPET, a sărbatorit Ziua Națională alături de românii care locuiesc în Belgia.

„Intrarea României în Schengen este un obiectiv ce trebuie atins. România este membră cu drepturi depline în UE, incluzând Spaţiul Schengen. Țara noastră îndeplinește toate condițiile pentru a fi acceptată în spațiul european fără frontiere. Am avut oportunitatea să transmit acest mesaj din Bruxelles, unde se iau cele mai importante decizii privind soarta Europei. Astăzi, de Ziua României, trebuie să dăm mână cu mână demonstrând că locul nostru, al românilor, este în același rând cu al tuturor europenilor” , a spus Ministrul Economiei, Florin Spătaru.

Ambasada României în Regatul Belgiei, Reprezentanța României la Bruxelles şi Reprezentanța NATO a României au organizat în premieră, un eveniment comun dedicat Zilei de 1 Decembrie, care s-a desfășurat la Bruxelles. La eveniment au puse la dispoziția celor invitați produse tradiţionale româneşti precum brânza maturată în Salina de la Praid sau preparatele din carne, 100% naturale, produse la Odobeşti, în Vrancea. Peste 800 de persoane au degustat vinurile făcute din struguri româneşti la evenimentul României la Bruxelles.

“Imnul României s-a auzit în capitala Belgiei. Cele trei reprezentanţe ale României la Bruxelles au marcat 1 Decembrie la peste 2000 de km distanță de țară. Nu am fost niciodată plecat departe de casă de 1 Decembrie, dar faptul că am putut contribui la promovarea României peste hotare chiar de Ziua Națională mi-a adus o mulțumire sufletească incredibilă. Cred că un rol foarte important pe care îl am ca ministru al economiei este să clădesc o imagine bună şi să reprezint interesele României ori de câte ori mă găsesc în afara granițelor țării”, a adăugat ministrul Spătaru.