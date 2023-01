Emma o fetiță bolnavă din Alba, are în continuare nevoie de ajutorul nostru

O fetiță în vârstă de 5 ani din județul Alba, are nevoie în continuare de ajutorul nostru.

Emma pe numele ei, este grav bolnavă, având nevoie de tratament de specialitate la o clinică din Spania (Barcelona).

Mama fetiței a postat un mesaj pe rețele de socializare, prin care a făcut cunoscută povestea micuței, cerând prin acest mod, ajutorul semenilor.

Ajutorul nu a întârziat să apară, iar în 19 ore, locuitorii din județ au strâns banii necesari ca Emma să plece la clinica din Spania.

Impresionată de gestul oamenilor cu suflet mare, mămica a postat un mesaj de mulțumire tuturor celor care au ales să o ajute pe Emma, să treacă peste suferința grea.

„UPDATE!!



Oameni buni sunteti minunați, in mai putin de 19 ore am reușit sa strângem suma care a fost cerută de cei din Barcelona!!!

Mulțumim! Sunteti minunați de-a dreptul!



Urmează sa facem plata si sa asteptam sa stabilească data la care sa mergem.

VA MULȚUMIM, VA MULȚUMIM DIN SUFLET!



O sa va tin la curent cu fiecare pasul și evoluție a Emmei ❤️



Dragi prieteni,

Nu v-as fi cerut niciodată ajutorul daca nu ar fi fost vorba despre sănătatea îngerașului nostru iubit.



Probabil unii dintre voi știți deja ca suntem in spital, încă de la începutul lui Septembrie, cu o pauza de 2-4 săptămâni.

Emma e puternica, e o adevarata luptătoare care încă canta si zâmbește si in plus adora sa faca puzzle chiar daca crizele de epilepsie pe care le face cu sutele pe zi ii întrerupe activitatea, nu se da bătută, ceea ce pe noi ne tine pe linia de plutire.



Ultimele luni ne-au destabilizat atat psihic cat si financiar iar sistemul românesc medical, si aici ma refer strict la sistem pe mine personal m-a dezamăgit, pentru ca atat medicilor care au fost 200% implicati cat si asistentelor care i-au facut viata Emmei mai ușoară in spital le suntem profund recunoscătoare! Si va mulțumim din suflet, daca ajungeți sa parcurgeți aceste rânduri.



Dar din păcate dupa lungi investigații si tratamente de cate ori pare ca este bine, o luam de la capăt. In prezent Emma are 4 antiepileptice, plus diazepam si cortizon, însă nu renunțam.



Am gasit o clinica in Barcelona, San Juan de Deu, care ne așteaptă pentru mai multe investigații, însă costurile sunt mult peste puterile noastre in momentul de fata.



De asta îndrăznesc sa va cer ajutorul



Diagnosticele lui Emmei sunt:

Encefalita autoimună sero-negativă

Epilesie cu crize focale rezistente la tratament

Sindrom cushing latrogen

Contact:

Mama: Cristina: 0733699544

Tata: Ducu: 0745402621

Metode prin care se poate dona:

Lei: RO26BTRLRONCRT0294183602

Euro: RO03BTRLEURCRT0294183601

Swift code: BTRLRO22

Beneficiar: Puiu Ioana Cristina

Numele banci: Banca Transilvania

Bt pay: 0733699544

Revolut Lei: RO85BREL0005515106960100

Revolut Euro: LT323250080604876648