DREPT LA REPLICĂ: Adevărul despre “Keops” de Alba Iulia

In primii ani ai istoriei egiptene, trupurile faraonilor trecuti in lumea de dincolo erau tinute in piramide, structuri masive din piatra construite la marginea desertului, in apropiere de Nil. Piramidele erau atat morminte regale, cat si temple religioase, unde spiritul – sau “ka”- faraonului mort avea sa fie venerat.

La fel este si la Politia Municipiului Alba Iulia, in ultima perioada dosarele sunt tinute in sertare pana la trecerea in lumea de dincolo, pana cand acestea sunt cuprinse de efectul de piramida si sunt clasate sau se prescriu faptele.

In sediul politiei municipiului Alba Iulia este o piramida precum cea a lui Keops formata din dosare cu autori neconoscuti. Piramida care se mai numeste AN si care creste pe zi ce trece.

O piramida este un templu religios, un sediu de politie este un templul al adevarului si al legi. Asa ar trebui sa fie.

Dar din pacate de multe ori lucrurile nu stau chiar asa. De aceea pentru a arata ca politia lucreaza zi si noapte in slujba cetatenilor din Alba Iulia politia mai livreaza din cand in cand cate ceva bombastic, cate o gogoasa care se desumfla in 24 de ore. Dar ce mai conteaza, opinia publica este satisfacuta, politia isi face treaba si aproape nimeni nu pune la indoiala un comunicat de presa chiar daca acesta incalca grosolan drepturile omului, normele GDPR , si este plin de minciuni.

Dar lumea, opinia publica incepe sa se intrebe ce se intmpla, cine minte? Politia Municipiului Alba Iulia prin comunicatul de presa face niste dezvaluiri bomba, dar surpriza cand cel invinuit ajunge in fata judecatorului acesta constata ca sunt povesti, si invinuitul nu primeste nici macar control judiciar pentru ca nu sunt dovezi. Faptele nu exista, sunt inventate sau obtinute prin fortarea unor persoane sa faca declaratii nereale de catre unul dintre grupurile de crima organizata din interiorul politiei municipiului Alba Iulia.

Va rugam sa cititi in continuare dreptul la replica oferit de cei implicati in asa zisul caz ,, Keops de Alba Iulia sa vedeti de ce este instare acest grup organizat din politia municipiului Alba Iulia.

Sunt administratorul firmei la care face referire articolul publicat de dumneavoastra sub numele de ”Keops” din Alba Iulia: fals agent secret, polițist și funcționar la finanțe. In virtutea dreptului la replica va rog sa publicati urmatoarele,

Nu am primit nici o solicitare din partea persoanei G.A.P. sa platesc vreo suma de bani catre finante sau catre alta persoana sau institutie si nici nu am platit.

Acest lucru este o inventie a unor politisti corupti constituiti intr-un grup infractiunal organizat in interiorul politiei municipiului Alba Iulia. Impotriva acestora am facut plangere penala la Parchetul Curtii de Apel Alba.

Pentru a intari cele spuse de mine am facut o declaratie autentica in fata unui notar in care spun ca G.A.P. nu imi datoreaza banii, nu am avut nici un prejudiciu financiar sau de alta natura din partea lui. Iar datele din dosarul 1211/P/2020 nu sunt reale si NU sunt deacord cu ele.

Acum va prezint pe scurt modul de operare a unor politisti corupti si abuzivi.

In data de 02.07.2020 am fost saltat (suna urat dar acesta este adevarul ) din trafic de care doi agenti de politie. Eram in zona benzinariei Bogdan din Alba Iulia, au aparut cei doi agenti si au spus ca trebuie sa merg cu ei la politie sa dau o declaratie pentru ca am fost vatamat intrun dosar penal. Eu am spus ca nu am suferit nici o vatamare si nu vad de ce ar trebui sa merg.Daca este nevoie pot sa ma citeze. Atunci unul dintre agentii a devenit nervos si a inceput sa tipe la mine. Lumea din benzinarie,era ora 13 a inceput sa se uite ca la circ. Am fost urcat in autoutilitara de transport detinuti, cu grati si scaune din fier.Era foarte cald, nu mergea sau nu a fost pornit sistemul de ventilatie.Iar inauntru era un strat lipicios de transpiratie aproape peste tot de la persoanele transportate inaintea mea. Am pornit spre sediul politiei Alba Iulia, la un moment dat masina franeaza brusc si sunt proiectat in peretele despartitor de tabla si cad ca un sac de cartofi intre bancheta si perete. In fata autoutilitarei de politie care mergea pe banda 1 a intrat cineva de pe banda 2 .Am realizat asta dupa ce am reusit sa ma ridic dintre scaune.Politistul il injura pe soferul neatent. Am ajuns lac de transpiratie la sediul politiei unde am fost dus direct la etajul 1, camera 22 la domnul politist Rares Bic. Care era in birou cu inca un politist,

intre timp au mai venit 2 politisti intr-un spatiu de aproximativ 10 mp toti fara masti si manusi, inclusiv eu.

Rares Bic m-a luat tare de la inceput, spunand ceva de genul,, ia zi mai ce sti de G.A.P, am spus ce stiu dar acesta era nemultumit. Vroia sa ii spun cu ce am fost inselat G.A.P. eu am spus in repetate randuri ca nu am inselat cu nimic dar el o tinea un si buna ca am fost inselat de el.

In timp ce ma audia pe mine in calitate de parte vatamata vorbea pe wataps cu procuroarea de caz, a ma iesit de 3 ori afara sa vorbeasca cu sefii.

Imi era foarte cald si am cerut domnului Rares Bic un pahar de apa, acesta ia zis colegului de birou, dute la wc si adu niste apa, acesta pleaca si vine cu un pahar de apa. Care sper ca nu a fost din wc, putea sa zica, adu un pahar de apa de la baie. Am precizat asta sa vedeti atitudinea lor.

In timpul audieri domnul Rares Bic nu mumai ca imi sugera ce trebuie sa raspund ci pur si simplu vroia sa declar impotriva lui G.A.P. ce zicea el.

Vaznd ca el tot scrie la calculator,listeaza, se mai uita prin dosar, mai vorbea pe wataps, il intreb daca ce scrie el acolo are legatura cu mine, la care el imi spune ca el scrie declaratia pe care TREBUIE sa o semnez eu. In acest moment i-am spus inca o data ca eu nu am fost vatamat cu nimic de G.A.P. nu doresc sa depun plangere penala, nu ma constitui parte civila in dosar si nu semnez nimic altceva. Am mai spus ca vad ca dvs.vreti sa il infundati pe G.A.P. cu orice pret de aceea eu solicit sa fiu asistat de avocat pentru ca am si eu niste drepturi. Auzind asta acesta se enerveaza foarte tare rupe tot ce listase si arunca la cos.

Apoi imi listeaza, dupa o ora de la inceperea audieri un proces verbal in 4 pagini cu drepturile parti vatamate, il arunca in fata mea si zice ia si citeste sa vezi ce intelegi.

Vazand toate astea, si faptul ca de mai multe ori acesta ma amenintat direct, spund daca nu semnezi declaratia de parte vatamata iti schimb incadrarea si te bag la tainuire sau la complicitate. Am spus ca nu mai vreau sa dau nici o declaratie decat in prezenta avocatului meu. Atunci Rares Bic a zis cheama acum avocatul ca eu trebuie sa rezolv azi. Nu am inteles care era urgenta. Apoi a fost deacord sa vin a doua zi la ora 9 cu avocatul.

A doua zi in 03.07.2020 la prima ora am fost la un medic dermatolog deoarece au aparut niste pete pe piele, din cauza calduri si mizeriei din autoutilitara de transport detinuti cu care am fost ridicat cu o zi inainte.Am fisa de la medic cu data de 03.07.2020 ora 8.45 ,reteta, chitanta de achitare a consultatiei si bon fiscal pentru medicamente.

La 9.19 ma suna domnul Rares Bic foarte suparat ca nu am ajun, spunand ca o sa trimita duba dupa mine. Am reusit sa ii spun la telefon de problema mea medicala aparuta dar a zis ca nu il intereseaza. Am spus ca avocatul meu este in Bucuresti si nu ajunge decat la ora 13. A zis ca nu accepta asa ceva. Am spus ca sunt totusi o finta umana si vreau sa fiu tratat cu putina umanitate si respect.Dar nu am avut cu cine discuta, o tine una si buna daca, nu vi schimbam foaia, asta a spus de mai multe ori.

Vazand si auzind asta il sun pe domnul Marius Ciugudean comandantul politiei municipiului Alba Iulia, ii spun cine sunt, ii spun ca sunt tratat abuziv si inuman de niste subalterni si ii cer sa ma primeasca intro audienta scurta sa ii spun despre ce este vorba.

Acesta accepta si ma primeste in jumate de ora, ii spun cuvant cu cuvant cele scrise de mine aici dar in loc sa imi spuna ca nu este ok comportamentul subalternilor sai, sau sa imi zica ca va cerceta si va lua masuri acesta incepe efectiv sa urle, spunand.. .acest G.A.P. este un SARLATAN, SARLATAN, INTELEGI SARLATAN. Apoi pe un ton ridicat imi spune, te stiu om serios tu trebuie sa ramai in zona parti vatamate, trebuie sa intelegi asta, apoi a inceput sa urle efectiv ca omul cercetat este un sarlatan, cand spunea asta parca ii iesau ochii din orbite. A reusit sa ma sperie comportamentul si atitudinea lui. Atunci am zis daca sunteti convins ca este asa atunci de ce nu il trimiteti direct la Aiud la puscarie .

De trei ori a repetat Marius Ciugudean faptul ca trebuie sa merg jos in birou la Rares Bic si sa declar ce trebuie, ce imi spune el. Pare incredibil dar acesta este adevarul. Apoi il suna pe Rares il cheama in birou si de fata cu mine ii zice ca eu sunt un om serios si o sa declar ce trebuie !!!

Dupa care imi cere sa ies din birou sa mai discute ceva cu Rares. Dupa aproximativ 10 minute Rares iese si mergem la el in birou.

Odata ajuns in birou incepe sa ma convinga sa declar ca G.A.P. a cerut sa ii dau bani iar eu am facut o plata in contul indicat de el. Am spus ca nu este adevarat si nu pot declara asa ceva. Dupa care ii zic, chiar daca as declara asa ceva va trebui sa probez asta, si nu am cum proba,(incercam sa il conving sa renunte ) iar avocatul lui ma va da in judecata.

Auzind asta Rares Bic imi zice ca avocatul lui G.A.P. domnul I.R. are un caracter infect la fel ca si clientul lui, ca sunt de acelasi fel…

Apoi din nou incepe sa scrie efectiv ce vroia el in declaratie, a scris ca eu ma tem de G.A.P. si ca acesta ma va urmari si ca el, Rares va vorbi cu procuroarea de caz sa ii dea interdictie sa se apropie de mine. Nu am fost deacord sa fie pusa in declaratie aceasta minciuna. A cerut ca eu sa ii desfac contractul de munca si multe alte lucruri incredibile pentru un stat de drept. Efectiv se vedea de la o posta ca atat Rares Bic cat si ceilalti in frunte cu comandantul politiei municipiului vroiau cu orice pret sa il infunde pe G.A.P.

Sunt multumit ca nu am cedat presiunilor si santajului acestora si am declarat adevarul. G.A.P. nu ma vatamat cu nimic in nici un fel, nu am depus plangere penala si nu ma constitui parte civila in dosar.

Voi merge pana la capat pentru ca aceste practici abuzive si de neconceput intr un stat de drept sa inceteze iar cei vinovati sa fie trasi la rasundere.

Chira Ioan Mircea