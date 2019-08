DE CE open space-ul NU mai e in trend: Iata motivele

O casa cu cat mai mult spatiu deschis este deseori un atu in ochii cumparatorului. Daca nu vorbim de un etaj complet de open space, atunci se pune cel putin problema unei bucatarii de acest tip, adica o bucatarie ce vine in continuarea sufrageriei. Open space-ul arata bine in poze, insa in realitate este mult mai complicat sa il faci sa functioneze.



Iata de ce acest tip de amenajare nu este deloc atat de cool precum pare:



Este greu de amenajat

Un open space care arata bine trebuie amenajat cu multa atentie, deoarece nu iti doresti sa arate nici prea inghesuit, nici prea gol si nici ca mobila dintr-un colt sa nu se potriveasca cu cea din centrul camerei. Astfel, proportiile trebuie respectate sfinteste, iar atentia la detalii trebuie sa fie sporita.



Un alt dezavantaj legat de acest aspect este ca nu te vei putea juca prea mult cu culorile, deoarece nu poti folosi o gama prea larga intr-un singur spatiu deschis. Limitarile nu se opresc insa aici. Vei intampina si probleme legate de functionalitatea spatiului, deoarece vrei ca fiecare zona sa fie 100% utilata si gata de a fi folosita pentru scopurile intentionate. Spre exemplu, este posibil ca zona de luat masa sa ramana doar de decor daca este pusa chiar langa boxele de la televizor.



Daca vrei sa vezi cateva modele de case mici, dar bine compartimentate si spatioase, gasesti aici cateva propuneri care concureaza lejer cu orice apartament open-space.

2. Zgomotul s-ar putea sa fie o problema



Imagineaza-ti urmatorul scenariu: hota de la bucatarie functioneaza la maxim, cat timp in tigaie sunt prajiti cativa burgeri, televizorul merge la volum mare, copiii se joaca, iar geamul este deschis si de afara se aude zgomotul masinilor, oamenilor ce vorbesc etc. Ei bine, este posibil sa ai parte de toate aceste sunete concomitent, atunci cand ai o casa amenajata open space. De aceea, cel mai bine ar fi sa optezi pentru delimitarea spatiilor cu usi. O poti face cu stil, alegand usi deosebite, cum ar fi cele glisante de sticla. Poti sa vezi modelele propuse de Kulttur pe site-ul lor si cu siguranta vei gasi una pe placul tau.



3. Intretinerea unui open space nu este usoara



In conditiile in care totul este la vedere din clipa in care ai pus piciorul in camera, atunci trebuie sa iei in considerare ca absolut totul va trebui sa arate impecabil intotdeauna. Chiar si 2-3 obiecte luate de la locul lor si imprastiate intr-o camera open space vor strica cu totul design-ul camerei. In plus, fiecare urma de praf va fi vizibila sau fiecare pata, nu numai dezordinea. Astfel, o casa open-space necesita o mentenanta sporita.



Desigur, ordinea este de dorit in orice casa, insa cu totii stim ca de multe ori ni se intampla ca dezordinea sa isi faca aparitia. Exista trucuri pentru a avea o casa ordonata, insa este nevoie si de multa disciplina.



Zgomotul, dificultatea amenajarii sau nevoia de mentenanta ridicata fac din amenajarile de tip open-space un trend de domeniul trecutului.



Sursa foto: Shutterstock.com