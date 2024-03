DAN GABRIEL BORTEȘ – CANDIDATUL USR PENTRU PRIMĂRIA ORAȘULUI CÂMPENI

Adunarea Generală a filialei locale a USR Câmpeni a stabilit ca președintele organizației, Dan Gabriel Borteș, să fie desemnat candidat pentru funcția de primar a orașului considerat ,,Capitala Țării Moților”. De profesie dascăl, are peste 20 de ani de experiență la catedră și 7 ani de experiență managerială ca director de școală. Este căsătorit și are doi copii.

Dan Gabriel Borteș:

,,Candidez pentru că îmi doresc mai mult pentru orașul meu, Câmpeni. Reprezint vocea oamenilor care sunt nemulțumiți de cum arată orașul și ce perspective are după 20 de ani de guvernare locală PSD-PNL. Mi-am arătat această nemulțumire și în trecut, de nenumărate ori, public sau în discuțiile cu oamenii din localitate. Din păcate, se vede cu ochiul liber cum orașul nostru a rămas în urmă din toate punctele de vedere. Localnicii nemulțumiți mi-au cerut să intru în luptă pentru a schimba lucrurile în bine. Am datoria morală față de ei și față de copiii mei să fac posibilă această schimbare. Orașul Câmpeni are nevoie de un suflu nou în administrația locală, de o nouă viziune, de un imbold care să ducă lucrurile mult mai repede în direcția bună. Ritmul investițiilor trebuie să fie mult mai rapid, lucrările de modernizare să se desfășoare pe tot parcursul celor 4 ani de mandat, nu preponderent în campania electorală.”