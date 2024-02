Corneliu Mureșan : Tarife IMENSE la APĂ în ALBA din cauza SLABEI administrații a PNL!

PSD vine cu un plan de scădere a prețurilor

Locuitorii județului Alba plătesc printre cele mai mari tarife din țară la apa potabilă și canalizare din cauza slabei administrații a PNL, conduse de Ion Dumitrel – președinte a Consiliului Județean Alba, Ștefan Bardan – director al APA CTTA Alba și Dorin Nistor – președinte al Asociației Apa Alba.





Tariful pentru un metru cub de apă potabilă în Alba a ajuns la 7,56 lei, iar cel pentru un metru cub de apă uzată este de 7,86 lei. Astfel, locuitorii plătesc în total 15,42 lei pentru un metru cub de apă consumată. Această situație este cu adevărat revoltătoare, având în vedere că în alte județe tarifele sunt mult mai mici. De exemplu, în Botoșani tariful pentru apa uzată este de doar 3,33 lei/mc, în Tulcea 3,82 lei/mc, în Sibiu 3,89 lei/mc, iar în orașul Voluntari 3,99 lei/mc (tarife fără TVA). Există și alte opt companii de apă din județe din zone diferite care practică tarife la apă uzată sub 5 lei/mc.



Nu doar tarifele la apa uzată sunt mai mari în județul Alba, ci și cele la apa potabilă. În comuna Dudeștii Noi din județul Timiș, de exemplu, un metru cub de apă potabilă costă doar 3,52 lei. La Orăștie tariful este de 5,02 lei/mc, la Sibiu 5,12 lei/mc, în Tulcea 5,21 lei/mc, la Botoșani 5,79 lei/mc, la Oradea 5,83 lei/mc, la Miercurea Ciuc 5,86 lei/mc, iar la Pitești 5,89 lei/mc (tarife exclusiv TVA). Acestea sunt doar câteva exemple care demonstrează că există administrații conduse de toate formațiunile politice care au reușit să stabilească tarife corecte la utilități.



Este important ca administrația județului Alba să găsească soluții pentru reducerea tarifelor la apa potabilă și canalizare. PSD Alba a identificat mai multe soluții, dar are nevoie de sprijin din partea populației pentru a le putea implementa. PSD s-a opus, încă din 2017, creșterilor succesive de tarife, dar în lipsa unei majorități în Consiliul Județean Alba votul social-democraților nu a produs efect.



Este inacceptabil ca oamenii să plătească sume exorbitante pentru serviciile de bază, în timp ce în alte zone ale țării aceste tarife sunt mult mai mici. Este necesară o schimbare în abordarea administrației, astfel încât să se asigure că tarifele practicate sunt corecte și accesibile pentru toți cetățenii. Locuitorii județului Alba merită să beneficieze de tarife la apa potabilă și canalizare care să reflecte realitatea economică și să nu le pună în dificultate bugetul familial.



PSD Alba are un plan pentru reducerea tarifelor la apă potabilă și canalizare. Între măsurile pe care le vom adopta, dacă vom primi sprijin din partea populației la alegerile din acest an, sunt:



– Reducerea cheltuielilor prin îmbunătățirea eficienței proceselor de tratament, distribuție și mentenanță;

– Implementarea unor sisteme moderne de monitorizare și control care vor reduce pierderile de apă și costurile operaționale;

– Modernizarea rețelei de apă și canalizare cu fonduri europene;

– Utilizarea surselor de apă într-un mod mai sustenabil și gestionarea cererii prin programe de educație pentru consum și tehnologii de economisire a apei;

– Optimizarea consumului de energie pentru reducerea substanțială a costurilor;

– Identificarea și repararea scurgerilor din rețea;

– Implementarea unui sistem de tarifare progresiv, bazat pe consum, descurajând astfel risipa și sprijinind conservarea resurselor;

– Colectarea și utilizarea apei de ploaie pentru irigarea grădinilor;

– Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru operațiunile de tratare.