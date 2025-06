Aproape 60% dintre joburile postate anul acesta cereau cunoașterea a cel puțin unei limbi străine în anunțul de angajare. Engleza, germana și franceza sunt cele mai căutate

5 iunie 2025: Cunoașterea a cel puțin unei limbi străine devine o condiție aproape obligatorie la angajare, în contextul în care aproape 60% dintre job-urile postate anul acesta menționau acest criteriu în anunț. Concret, din cele 112.000 de joburi disponibile de la începutul anului, 64.000 includeau, în anunț, și faptul că este necesară cunoașterea unei limbi străine.

Cei mai mulți dintre angajatori caută candidați care să vorbească limba engleză. 48.000 de joburi au avut acest criteriu pentru angajare. A doua cea mai cerută limbă străină este germana, cu toate că se află la o distanță consistentă față de engleză. Astfel, 8.100 de joburi postate anul acesta se adresau candidaților care vorbesc limba germană. 3.400 de joburi căutau candidați vorbitori de franceză și 2.400 cereau cunoașterea limbii italiene. „Dacă în cazul job-urilor white collar, adresate candidaților care au studiile superioare absolvite și care fac muncă de birou, limba engleză este implicită, vedem chiar și pentru joburi entry level sau blue collar că începe tot mai des să fie cerută, chiar dacă, în aceste cazuri, candidații nu trebuie stăpânească limba la nivel de fluență”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Limbile mai puțin cunoscute, precum maghiară, olandeză, turcă, portugheză, greacă sau slovacă sunt cel mai adesea căutate pentru sectoare precum call center / BPO sau turism, în acest caz fiind vorba despre joburi postate de angajatori din străinătate și care presupun relocarea în altă țară. În ceea ce privește zona de call center / BPO, candidații sunt căutați pentru pozițiile de customer support oferite pentru clienții din alte țări, chiar dacă acestea, spre deosebire de cele din turism, nu cer și relocare. „Tot în aceste cazuri, cunoașterea acestor limbi străine, considerate exotice, reprezintă nu un avantaj competitiv, ci o condiție obligatorie la angajare. În plus, angajații care ocupă aceste poziții au salarii cu aproximativ 20% – 30% mai mari decât media din domeniu, în condițiile în care media este de 3.500 de lei”, explică Roxana Drăghici.

În ceea ce-i privește pe candidați, bazinul cel mai adânc de opțiuni disponibile vine tot din direcția vorbitorilor de limba engleză, care au înregistrat 2,3 milioane de aplicări anul acesta. 85.000 de aplicări au mers către joburile care cereau germană, 66.000 pentru italiană și 55.000 pentru franceză. Spaniola și maghiara sunt alte două limbi care au reușit să atragă peste 25.000 de aplicări, în timp ce pentru limbi precum rusă, poloneză, turcă, bulgară, olandeză sau turcă numărul de aplicări variază între 3.000 și 10.000 de la începutul anului și până acum. „Dacă în cazul limbii engleze, pentru anumite joburi sau domenii, sunt acceptați și candidații care au cunoștințe de nivel mediu, pentru aceste cazuri punctuale, în care cunoașterea limbii străine este necesară pentru a putea oferi suport tehnic pentru clienți vorbitori nativi ai limbilor respective, ceea ce înseamnă că inclusiv candidații trebuie să poată vorbi la același nivel”, explică Roxana Drăghici.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de joburi. În ultima lună, au fost postate 25.000 de joburi. Dintre acestea, 17.000 menționau, în anunțul de angajare cunoașterea a cel puțin unei limbi străine.

