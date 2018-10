Anchete Online – Cum se falsifică istoria! UDMR: Marea Unire a însemnat o experiență cutremurătoare pentru Transilvania

UDMR a lansat un portal de prezentare a Transilvaniei, „Transylvania Now” (Transilvania acum) în limba engleză, cu bani din partea unei fundații din Ungaria, în care se vorbește despre tensiunile dintre minoritățile etnice și români, Unirea de la 1918 fiind considerată „o cutremurătoare experiență”, scrie Mediafax.

Președintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX că, pe lângă portal, inițiatorii proiectului vor să creeze un ecosisistem digital complet, cu social media, cu evenimente și acțiuni de PR.

„Am lansat zilele trecute portalul în limba engleză Transylvania Now la o Conferință digitală organizată la Odorheiu Secuiesc pentru IT-iștii din regiune. Portalul se adresează, în principal, străinilor care știu foarte puține sau deloc despre Transilvania și România, este despre noi dar nu pentru noi. Ideea proiectului datează de peste un an, când am constatat că dacă vrem să comunicăm ceva în exterior avem prea puține povești în limba engleză, nu există site-uri în engleză despre Transilvania și despre comunitatea maghiară de aici. Pe lângă portal, vrem să creăm un ecosisistem digital complet, cu social media, cu evenimente și acțiuni de PR, care se adresează exclusiv străinilor, decidenților politici, influencerilor din Europa și SUA, jurnaliștilor care vor să afle mai multe despre Transilvania și despre comunitatea maghiară. Nu este un site de știri sau un blog turistic, ci este un portal de prezentare a realităților și poveștilor de succes din Transilvania”, a spus Porcsalmi.

În cele câteva texte care au fost publicate – despre Ținutul Secuiesc, despre o manifestare de la Sic, despre Sibiu, despre faptul că Transilvania este locul de naștere al toleranței religioase sau în fotografii, denumirile localităților sunt bilingve: Kolozsvár (Cluj-Napoca), Torda (Turda), Nagyszeben (Sibiu), Szilagysomlyó (Șimleul Silvaniei), Nagyvárad (Oradea), Szék (Sic), Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc), Homoródfürdő (Băile Homorod), Torockószentgyörgy (Coltești), Máréfalva (Satu Mare), iar textele reprezintă opinia autorului.

„Autorii au autonomie editorială, noi respectăm opinia fiecăruia, nu cenzurăm pe nimeni”, a precizat președintele executiv al UDMR.

De exemplu, în articolul „Transilvania multilingvă” se arată că, pentru cineva care vine din Europa de Vest, „Transilvania poate părea de modă veche din cauza rădăcinilor religioase uneori partizane, a tensiunilor dintre minoritățile etnice și români”, unul dintre aspectele pozitive fiind abordarea spre învățarea limbilor străine, iar în articolul „Sibiu, un oraș ieșit direct dintr-un basm” se menționează că, odată cu sfârșitul Primului Război Mondial, „cutremurătoarea experiență a împărțirii teritoriului Ungariei a avut ca rezultat faptul că Sibiul, ca restul Transilvaniei, a devenit parte a României”.

Potrivit lui Porcsalmi, principiul de bază după care funcționează Transylvania Now este prezentul și viitorul Transilvaniei, sloganul fiind „Transilvania – unde trecutul se întânește cu viitorul”.

„Despre trecutul Transilvaniei s-a discutat și se discută mult în spațiul public autohton, dar despre prezent și viitor aproape deloc. Noi vrem să arătăm prin poveștile publicate din perspectiva oamenilor de succes o altă față a regiunii care nu prea se vede. Vrem să arătăm că există nu doar trecut, nu doar tradiție și istorie, ci și educație, inovare și succes în Transilvania. Iar acest lucru se poate realiza din perspectiva unor tineri care s-au întors în țară și au început o afacere. Avem nevoie de povești pozitive despre Transilvania, de poveștile de succes ale acestor oameni care trăiesc aici”, a explicat președintele executiv al UDMR.

Porcsalmi a precizat că noul portal va prezenta și anumite aspecte specifice ale comunității maghiare, cum ar fi problemele legate de drepturile de folosire a limbii materne.

În cadrul portalului sunt postate articole ale unor jurnaliști, bloggeri maghiari, dar este unul de tip open source, ceea ce înseamnă că este deschis spre publicarea textelor inclusiv a unor autori români care au o poveste interesantă și care merită prezentată publicului din afara țării.

„Managerul proiectului este un american, Patrick Eagan, care nu are rădăcini maghiare, îl știu de mult timp, cunoaște Transilvania și de aceea l-am îndemnat să ni se alăture deoarece avem nevoie de o perspectivă diferită de cea autohtonă. Dacă vrem să ne adresăm străinilor, atunci cel mai bine este să găsim o echipă care să introducă o perspectivă nouă în această comunicare”, a subliniat Porcsalmi Balint.

Transylvania Now este un portal publicat de Fundația Eurotrans înființată de UDMR și beneficiază de finanțare din partea Fundației Gábor Bethlen din Ungaria.