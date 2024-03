70% dintre angajații din HoReCa și turism câștigă sub salariul mediu pe economie. 3.700 de lei este media netă lunară în turism și 3.800 în HoReCa

Turismul și HoReCa se numără printre domeniile cu cele mai multe joburi noi scoase în piață în această perioadă, în condițiile în care angajatorii, atât cei din România, cât și cei din străinătate, au început să se pregătească pentru vârful de activitate din sezonul cald. Astfel, 4.000 de joburi noi au fost postate pentru aceste domenii în ultima lună.

Cu toate acestea, interesul candidaților se menține temperat, la acest lucru contribuind și salariile mici pe care cele două domenii le oferă. Astfel, conform datelor Salario, comparatorul de salarii marca eJobs, 70% dintre angajații din domeniu câștigă sub salariul mediu net pe economie, care, în luna ianuarie, a fost de 4.859 de lei. În funcție de numărul de aplicări, turismul se află pe locul al șaptelea în topul celor mai atrăgătoare domenii pentru candidați, în ultima lună adunând peste 80.000 de aplicări.

Cei mai mulți angajați din turism și HoReCa (36,9%) câștigă salarii cuprinse între 1.900 de lei și 3.000 de lei, iar 33,3% între 3.000 și 4.500 de lei, mai arată datele Salario. În același timp, 22,1% obțin venituri cuprinse între 4.500 și 7.000 de lei, 5,6% între 7.000 și 10.000 de lei pe lună și doar 2%, ajung să depășească suma de 10.000 de lei lunar. Cu o medie salarială de 3.700, respectiv 3.800 de lei net, turismul și HoReCa se plasează în rândul celor mai slab plătite sectoare din economie, alături de call-center / BPO, confecții, saloane de înfrumusețare și sport / wellness.

„Argumentul câștigurilor, dar și faptul că au la dispoziție un număr mare de oportunități similare în afara țării, pe salarii de trei, patru sau chiar cinci ori mai mari au adâncit deficitul de candidați cu care se confruntă angajatorii din turism și HoReCa. În plus, sunt două sectoare afectate și de un nivel ridicat de fluctuație a personalului. În acest context, au fost printre primii care au apelat la soluția importului de candidați, în special din țările asiatice”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.ro, liderul pieței de recrutare din România.

Un agent de turism câștigă în medie 3.300 lei net pe lună, conform datelor introduse până în acest moment în Salario de către specialiștii care activează în domeniu. Totuși, la veniturile acestuia se mai adaugă comisionul din vânzări sau diverse bonusuri de performanță. În perioada estivală, când și activitatea este mai intensă, aceștia pot chiar să-și dubleze salariul. În plus, ei pot beneficia de reduceri semnificative la achiziționarea unor pachete de vacanță.

“De altfel, aceeași regulă se aplică pentru multe dintre pozițiile specific acestor domenii, în condițiile în care, la salariul de bază, se adaugă bacșișul sau comisioanele de vânzări”, mai spune Roxana Drăghici.

Cele mai mici salarii MEDII nete introduse până în acest moment de către angajații din turism și HoReCa, sunt pentru joburile:

Cameristă – 2.600 de lei

Barman – 2.800 de lei

Ospătar – 2.900 de lei

Ajutor de bucătar – 3.100 de lei

Brutar / patiser / cofetar – 3.100 de lei

Județele cu cele mai mici salarii MEDII nete din Turism și HoReCa sunt:

Bistrița – 2.500 de lei

Gorj – 2.700 de lei

Prahova – 2.900 de lei

Călărași – 3.000 de lei

Caraș-Severin – 3.000 lei

Pe de altă parte, chiar și în județele în care vorbim de valori maxime ale salariului mediu, acestea se situează sub media pe economie:

București – 4.400 de lei

Timiș – 4.100 de lei

Cluj – 3.700 lei

Brașov – 3.700 de lei

Constanța – 3.600 lei

În ceea ce privește joburile postate de angajatorii din străinătate pentru aceste domenii, media netă salarială este de 8.000 de lei pe lună.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste 25.000 de locuri de muncă. Peste 750.000 de specialiști și-au introdus veniturile până în prezent în Salario, comparatorul de salarii marca eJobs.

eJobs este platforma de locuri de munca din Romania care verifica manual toate anunturile si companiile. Pe eJobs ai anunturi cu salarii afisate, joburi din toate domeniile si industriile, locuri de munca remote si in strainatate. In plus, pe platforma noastra gasesti o multime de articole si sfaturi de cariera, dar si un calculator salarial numit Salario unde iti poti compara salariul actual si prin care poti vedea daca esti platit corect. Pentru recrutori si angajatori, eJobs ofera acces la o baza de peste 5 milioane de CV-uri, precum si o multime de solutii de recrutare eficiente. Pe langa anunturi de angajare si cautarea in baza de date, prin eJobs poti avea acces in plus la campanii de recrutare digitalizata sau chiar la solutii super personalizate prin agentia de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorita eJobs, expertii in resurse umane au acces la We Are HR, platforma de continut dedicata specialistilor in HR si managerilor.