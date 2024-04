7 din 10 angajatori vor oferi angajaților beneficii cu ocazia sărbătorilor pascale. Primele în bani, voucherele cadou și coșurile cu produse de sezon se află în vârful listei. Pe lângă acestea, angajații și-ar dori o zi liberă suplimentară, pe 2 mai

71,2% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun că vor oferi anul acesta, cu ocazia sărbătorilor de Paște, beneficii extra angajaților din companie. 22% nu au alocat un buget în acest scop și nu vor oferi nimic, iar 6,8% încă nu au luat o decizie finală cu privire la acest subiect.

Ca în fiecare an, primele în bani rămân stimulentul pe care îl vor primi cei mai mulți dintre angajați, fiind menționate în răspunsurile a 57,1% dintre angajatorii participanți la sondaj. 50% au inclus pe lista cu beneficii și vouchere / tichete cadou, 40,5% vor da coșuri cu produse specifice sărbătorilor, iar 16,7% oferă zile libere suplimentare. 2,4% vor organiza tombole cu premii.

„Angajații români sunt foarte familiarizați cu ideea de beneficii extrasalariale. Atât cu cele din pachetul standard, pe care îl primesc lună de lună, cât și cu cele oferite cu ocazia sărbătorilor. De altfel, potrivit datelor sondajului, 91,5% dintre angajatori spun că au beneficii extrasalariale pentru angajați. Deși este mai mare numărul angajatorilor care prioritizează beneficiile oferite de Crăciun, iată că nici numărul celor care alocă buget pentru Paște nu este mic deloc, iar bugetele depășesc, în 31% dintre cazuri, suma de 1.000 de lei pentru fiecare angajat”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

O treime dintre respondenți (33,3%) spun că stimulentele acordate anul acesta, de Paște, se vor încadra într-un buget cuprins între 201 și 400 de lei / angajat. 16,7% au alocat între 100 și 200 de lei în acest scop, 14,3% între 401 și 600 de lei, 2,4% între 601 și 800 de lei și tot la fel de mulți între 801 și 1.000 de lei. Comparativ cu anul trecut, valoarea beneficiilor oferite angajaților este mai mare, după cum declară 40,5% dintre angajatori. 52,4% spun că au menținut aceleași plafoane de buget, 4,8% le-au scăzut, iar 2,4% nu știu.

„Există un nivel ridicat de corelație între ce își doresc angajații și ce le oferă angajatorii atunci când vine vorba despre beneficii, chiar și pentru situațiile punctuale, cum sunt sărbătorile de Paște sau de Crăciun. Astfel, întrebați pentru ce tip de beneficiu ar opta, 69% dintre cei 2.700 de respondenți ai unui sondaj realizat în rândul candidaților au ales primele în bani. 25% ar vrea o zi liberă extra, pe 2 mai, iar 5% vouchere și tichete cadou”, mai spune Ana Călugăru.

Sondajul a fost realizat în luna aprilie, pe un eșantion de 120 de companii, reprezentate de specialiști în HR, manageri de HR, manageri de departament și antreprenori. Domeniile cu cea mai ridicată reprezentativitate au fost vânzări, construcții / instalații, administrativ / logistică, IT / software, alimentație, HoReCa și auto.

