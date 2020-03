3 outfituri masculine indraznete, care fac furori pe strada in Alba Iulia

Moda nu mai este demult apanajul doamnelor si al domnisoarelor, multi barbati dorind sa atraga privirile celorlalti din jur cu ajutorul pieselor vestimentare, incaltamintei si accesoriilor fabuloase. La inceputul fiecarui sezon incep o mica aventura la shopping pentru a descoperi outfituri senzationale, usor de purtat pe strada, la serviciu, la un eveniment banal sau la o iesire cu prietenii.



Reprezentantii sexului masculin din Alba Iulia au demonstrat ca sunt extrem de precauti cand vine vorba sa aleaga hainele si accesoriile cu care sa iasa in oras. Nu e de mirare ca acestia au incercat sa culeaga tot mai multe informatii despre moda din revistele de specialitate, din emisiunile de fashion de la TV sau de pe blogurile de profil, care abunda pe internet. Astfel, in cunostinta de cauza, au reusit sa faca alegeri deosebite, care sa atraga privirile femeilor si care sa le ofere mai multa incredere in propriile forte.



Iata cateva tinute masculine indraznete, pe care le-ai putea aborda in acest an!



Pentru a obtine un look indraznet, orice barbat care vrea sa fie fashion trebuie sa opteze pentru piese in stil relaxat si culori vibrante, aparent sa nu tina cont de reguli si sa accesorizeze inedit orice tinuta, fie ca este vorba despre un costum, fie despre pantalonii scurti. Cu putina imaginatie, ai putea sa realizezi foarte simplu astfel de outfituri si sa arati senzational:



Un domn are in garderoba cel putin un costum pe care il poarta mai ales la diferite evenimente, acolo unde trebuie sa arate elegant, sofisticat, impecabil. Din pacate, de foarte putine ori il imbraca pe strada, deoarece pare rupt dintr-un alt context si nu este deloc potrivit acestui loc. Totusi, poate fi adus in zona de casual, daca il asorteaza cu o pereche de incaltaminte pentru barbati de la Bigotti.ro, ideala pentru a imprima acea nota indrazneata, pe care doreste atat de mult sa o dea outfitului. Vara ar putea sa imbrace sacoul fara bluza pe dedesubt, iar pantofii sau ghetele sa le inlocuiasca, poate, cu sandalele;

Putini barbati isi imagineaza ca ar putea purta fara probleme pantaloni scurti pe strada. Si nu este vorba despre acei pantaloni de lungime medie, ci unii cu adevarat scurti, care pot scandaliza oarecum persoanele traditionaliste. Daca vrei sa fii cu adevarat indraznet, atunci incearca un sort scurt, combinat cu o camasa si sacou, poate chiar cu o jacheta bomber. Incalta o pereche de sneakers si rezultatul va fi, cu siguranta, ceea ce ti-ai dorit;

Vrei sa iesi din tipare, dar o tinuta corecta si banala nu este pe gustul tau? Incearca sa te imbraci cu niste piese care sa te scoata in evidenta: camasa neagra, sacou in carouri, jeansi si o pereche de mocasini confortabili, dar eleganti. Un accesoriu de care nu trebuie sa uiti, pentru ca ofera o pata de culoare fabuloasa, este cravata albastra sau galbena.

In concluzie, daca vrei sa te faci remarcat pe strada, atunci nu trebuie deloc sa te imbraci neglijent si nici sa uiti sa mai tragi cate un ochi curios la noile schimbari in moda. Utilizeaza aceleasi piese vestimentare din garderoba, dar combina-le cu cateva haine noi, cu accesorii interesante, care sa se remarce prin originalitate si creativitate.



surse foto:

shutterstock.com