25 – 27 august 2023: Alba Iulia Music & Film Festival, în Cetatea Alba Carolina și Palatul Principilor. Concerte Mircea Baniciu, Bosquito și Fără Zahăr, proiecție de filme: Libertate, Vulturii din Țaga, Carbon și Casablanca

Alba Iulia Music&Film Festival (AIMFF) revine, între 25 și 27 august, cu ediția a XI-a, una dintre cele mai îndrăznețe din ultimii ani. De data aceasta, aduce împreună filme românești în avanpremieră, selectate la marile festivaluri internaționale, producții cu mult umor și substrat, plus documentare provocatoare, cu subiecte de impact pentru întreaga planetă, indiferent că ea se cheamă Pământ sau…Țaga, alături de concerte ale unor artiști extrem de bine cotați.

Pe lângă locațiile de proiecție deja consacrate, anul acesta, se adaugă și Palatul Principilor, fosta reședință a principilor Transilvaniei, aflat în plin proces de reabilitare.

“Călătoria cinematografică în care am pornit cu Alba Iulia Music & Film Festival pune în valoare, an de an, puterea lui <împreună> și identitatea culturală a comunității noastre. De 11 ani, ne adunăm în Cetate, descoperim noi perspective asupra realității, dezbatem subiecte locale sau globale, aduse în mijlocul nostru de regizori români și străini și trăim împreună aceleași emoții.

Suntem o comunitate cu o puternică amprentă culturală și ne bucurăm că putem celebra această latură a albaiulienilor în fiecare an”, a spus Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Deschiderea oficială a AIMFF stă sub semnul libertății. Mircea Baniciu, vocea Phoenix, Pasărea Colibri și Pasărea Rock, va deschide festivalul din acest an, cu un concert din care nu vor lipsi piesele care, la vremea lor, reprezentau un bastion al libertății pentru o întreagă generație.

În prima seară de festival, ultimul film semnat de regizorul Tudor Giurgiu, ”Libertate”, va fi proiectat în Piața Cetății și vine la Alba Iulia imediat după prezența sa la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo. ”Libertate” spune povestea adevărată a unui episod petrecut la Revoluția din 1989, de la Sibiu, atunci când o unitate de miliție devine ținta unui asalt violent, care degenerează într-o confruntare sângeroasă între soldați, milițieni, securiști și civili.

Anxietatea e dusă la rang de artă în ”Confort Nordic” (2023, r. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson), filmul care a strâns peste 3000 de spectatori la deschiderea TIFF, și care propune o călătorie plină de umor cu un țel clar: vindecarea fricii de zbor.

Nu despre frica de zbor e vorba în ”Vulturii din Țaga” (2022, r. Iulian Manuel Ghervas, Adina Popescu), ci despre ambiția unui om de a-și vedea echipa de fotbal dintr-un sat din Câmpia Transilvaniei evoluând, duminică de duminică, în campionatul județean din care n-a reușit, de altfel, niciodată să promoveze. Umorul specific locului e parte din poveste, evident.

Lista subiectelor puternice continuă cu ”Nuclear Now”, documentarul lui Oliver Stone, care explorează industriile nucleare din Franța, Rusia și SUA, pune întrebări și atrage spectatorul într-un dialog dur și permanent care nu se încheie odată cu genericul de final.

Graiul moldovenesc va fi la el acasă în a doua zi de festival. ”Fără Zahăr”, trupa care îmbină satira cu rock-ul, folk-ul sau ritmurile hip hop, urcă pe scena din Piața Cetății chiar înainte de proiecția lungmetrajului ”Carbon”, una dintre marile revelații ale anului.

Filmul din Republica Moldova, regizat de Ion Borș, e plasat în jurul conflictului transnistrean, de la începutul anilor ’90, și urmărește povestea lui Dima și Vasea care se confruntă cu o dilemă enormă atunci când găsesc un cadavru carbonizat la limita satului.

Premiat pentru Debut, în cadrul Zilelor Filmului Românesc la TIFF 2023, și proiectat, în premieră, la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam, filmul lui Andrei Tănase, ”Tigru”, spune povestea Verei și călătoria ei aproape inițiatică pe urmele tigrului Rihanna.

”Alba Iulia Music&Film Festival” se încheie cu show-ul uneia dintre cele mai apreciate trupe românești ale momentului, Bosquito, și cu mult-așteptatul ”Încă Două Lozuri”, continuarea marelui hit din 2016, cu o acțiune adaptată schimbărilor din zilele noastre, dar cu aceeași savoare.

Peisajul se completează cu o comedie tipic spaniolă, așa cum e ”Povești Indiscrete” (2022, r. Cesc Gay), un film în care cinci povești se alătură într-o odă ironică și plină de compasiune despre inabilitatea oamenilor de a-și controla emoțiile și de a face doar ce e oportun.

”Casablanca” (1942, r. Michael Curtiz) este, fără îndoială, unul dintre titlurile de neratat ale ediției. Considerat unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile, ”Casablanca” va putea fi văzut la Alba Iulia Music&Film Festival, la peste 90 de ani de la lansare, într-o splendidă copie restaurată.

La fel ca în fiecare an, intrarea spectatorilor va fi liberă, iar programul complet al filmelor și evenimentelor din cadrul festivalului poate fi găsit pe albafilmfest.ro.

Alba Iulia Music & Film Festival este prezentat de TIFF, în organizarea Asociației Film și Cultură Urbană (AFCU) și a Primăriei Municipiului Alba Iulia, cu sprijinul CNC.

PROGRAM Alba Iulia Music&Film Festival 2023

Vineri, 25 august

Piața Cetății

20.00 Gala de deschidere: concert Mircea Baniciu

21.00 Film: Libertate, 2023, România, regia: Tudor Giurgiu/ 1h 49min

Piața Vestică

21.00 Film: Confort Nordic, 2023, Islanda, regia: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson / 1h 37min

Esplanada Obeliscului

20.45 Film: Vulturii din Țaga, 2022, România, Slovacia, regia: Iulian Manuel Ghervas, Adina Popescu / 1h 14min

Palatul Principilor

20.45 Film documentar: Cesária Évora, 2022, Portugalia, regia: Ana Sofia Fonseca / 1h 35min

22.30 Film documentar: Nuclear Now, 2022, SUA, regia: Oliver Stone / 1h 45min

Sâmbătă, 26 august

Piața Cetății

10.00 Spectacol pentru copii: ”Micul Prinț” – spectacol de storytelling și teatru de păpuși (Trupa Magic Puppet)

11.00 Atelier pentru copii: Atelier de confecționare de păpuși din șosete

19.00 Street art Performance: ”Fairy Queen” & ”Scafandrul” – performance stradal steampunk

20.00 Concert: Fără Zahăr

21.00 Film: Carbon, 2022, Republica Moldova, regia: Ion Borș / 1h 43min

Piața Vestică

20.45 Film: Taximetriști, 2023, România, regia: Bogdan Theodor Olteanu / 1h 37min

Esplanada Obeliscului

20.45 Film: Tigru, 2023, România, r. Andrei Tănase / 1h 20min

Palatul Principilor

17.00 Music & film Quiz

21.15 Film: Playback, 2023, România, r. Iulia Rugină / 1h 17min.

Duminică, 27 august

Piața Cetății

10.00 Spectacol pentru copii: ”Hocus Pocus” – spectacol de magie și ventrilocie pentru copii (Trupa Magic Puppet)

11.00 Atelier pentru copii: Atelier de baloane modelabile

19.00 Street art Performance: ”Cupidon” – personaj pe picioroange & ”Snow Queen” – statui vivante

20.00 Concert: Bosquito

21.00 Film: Încă două lozuri, 2023, România, r. Paul Negoescu / 1h 33min

Piața Vestică

21.00 Film: Povești indiscrete, 2023, Spania, r. Cesc Gay / 1h 40min

Esplanada Obeliscului

20.45 Film: David, 2023, România, r. Radu Muntean / 1h 50min

Palatul Principilor

17.00 Music & Film Quizz

21.15 Film: Casablanca, 1942, SUA. r. Michael Curtiz / 1h 42min