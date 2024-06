17 Iunie – 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐃𝐞𝐬̗𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆𝐫𝐢𝐢

𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐚̆ 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐃𝐞𝐬̗𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚̆𝐫𝐢𝐢 valori: terenuri, biodiversitate Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și Secetei, cunoscută și sub denumirea de Desertification and Drought Day, este sărbătorită anual pe 17 iunie.

Această zi este dedicată conștientizării publicului și atragerii atenției asupra problemelor legate de deșertificare, degradarea terenurilor și secetă. Combaterea deșertificării este crucială pentru protejarea biodiversității, asigurarea securității alimentare și menținerea mijloacelor de trai pentru comunitățile care depind de terenurile afectate.

De asemenea, contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin reabilitarea ecosistemelor degradate și reducerea emisiilor de carbon. Tema din acest an a Zilei Mondiale pentru Combaterea Deșertificării și Secetei este „United for Land. Our Legacy. Our Future”, evidențiind importanța gestionării terenurilor pentru viitor – cea mai valoroasă resursă a noastră pentru a asigura stabilitatea și prosperitatea a miliarde de oameni din întreaga lume. Să descoperim și să protejăm terenurile! Să luăm cu noi doar amintiri prin imagini!