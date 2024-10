𝟏𝟑 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 – Ziua Internațională a Reducerii Riscurilor de Dezastre Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba își concentrează eforturile pentru a spori gradul de conștientizare și pregătire a cetățenilor, astfel încât aceștia să poată reacționa eficient în caz de urgență. Vă invităm să participați la activitățile noastre: Ziua Porților Deschise, la toate subunitățile de pompieri, în perioada 11-12 octombrie, între orele 10:00 – 15:00.

Puncte de informare preventivă, tehnici de acordare a primului ajutor medical și expoziție cu tehnică de intervenție în incinta Mercur City Center și CarolinaMall din municipiul Alba Iulia în perioada 12 respectiv, 13 octombrie, între orele 14:00 – 16:00. Reducerea riscurilor dezastrelor este o responsabilitate comună! Veniți să învățăm împreună cum să ne protejăm și să limităm efectele dezastrelor.

