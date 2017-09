VIDEO -Fostul șef al SRI Alba rupe tăcerea. Ioan Tarnu a povestit cum a fost ”vânat” și ce eforturi s-au făcut pentru a i se putea înscena ceva

Ioan Tarnu, fostul șef al SRI Alba, a oferit un interviu exploziv, care a fost prezentat marți la ”Sinteza Zilei”.

Tarnu vorbește despre existența unei structuri suprastatale și povestește care era relația sa cu Florian Coldea, unul dintre superiorii săi.

”Eu am fost oaia neagră. La o întâlnire, a dat mâna cu toată lumea, eu am fost singurul pe care Coldea l-a ignorat. Ar fi fost echilibrat din partea mea să-mi dau demisia, scuteam familia mea de niște suferințe groaznice. Am fost o fire orgolioasă” a povestit Tarnu.