TULBURĂTOR : Mi-au omorât câinele în chinuri GROAZNICE

Calvarul continuă pentru proprietarul unui câine care a murit la centrul de ecarisaj din Alba Iulia. Deși a trecut mai bine de o lună, stăpânul animalului nu a primit nici o explicație legată de incidentul care a dus la moartea câinelui.

Autoritățile locale au motivat faptul că au găsit câinele lăsat nesupravegheat pe o stradă din municipiul Alba Iulia și deoarece a produs panică în rândul cetățenilor, au trecut la tranchilizarea acestuia și plasarea în centrul de ecarijaj. După ce a fost anunțat de incidentul petrecut, proprietarul câinelui a dorit să-l de la centrul de ecarisaj ce aparține Primăriei municipiului Alba Iulia însă nu a fost lăsat de îngrijitori. Acesta a văzut starea gravă în care se afla animalul și a încercat să facă toate demersurile pentru a-l recupera și salva. Ares a murit după două zile de chinuri, fără să primească îngrijire medicală, susține proprietarul.

Timp de o lună de zile stăpânul lui Ares a făcut toate demersurile necesare pentru a afla cauza morții animalului, însă fără nici un rezultat.

Într-un memoriu adresat Direcției Sanitar Veterinare, omul cere răspunsuri pe care încă nu le-a primit:

CATRE DIRECTIA SANITAR VETERINARA ALBA

Subsemnatul …….., va rog prin prezenta sa efectuati o ancheta conform legislatiei in vigoare cu privire la maltratarea, schingiuirea si uciderea cainelui numit Ares, proprietatea familiei mele. Mentionez ca aceste actiuni de o cruzime fara precedent au fost comise de 3-4 angajati ai Politiei Locale Alba Iulia.

Scurt istoric al cainelui numit Ares.

In toamna anului 2013, un iubitor de animale a donat un catelus sotiei mele, Stoica Victoria Liana, medic veterinar de profesie, dar care era in pensie de boala si a decedat in septembrie 2016. Cainele a fost tot timpul cu vaccinarile la zi. Cel care l-a donat ii facuse toate vaccinarile si ne-a spus ca acest catelus era nascut in aprilie 2013 si ca o cunoaste doar pe mama lui care era femela obisnuita de curte si ca nu cunoaste tatal catelului. Ares era un caine frumos, cuminte si inteligent si nu a avut niciodata rabufniri de agresivitate. Avea ochii albastrii si era iubit de toata familia , de prieteni si de cei cunoscuti. In primele 6 luni a fost crescut in apartament de catre fiul meu. Din primavara anului 2014, Ares a fost adapostit in curtea casei proprietatea familiei din strada … Pana la data de 04.11.2017 a avut adapost corespunzator, hrana si apa suficiente, posibilitate de miscare, ingrijire, atentie si afectiune si asistenta medicala veterinara corespunzatoare. A fost plimbat in mai multe parcuri din Alba Iulia si niciodata nu a fost agresiv fata de alti caini sau fata de oameni. Avea totusi un aspect impunator, fiind de talie medie spre mare, avand aproximativ 40 kg.

Capturarea , schingiuirea si maltratarea cainelui in data de 04.11.2017

In aceasta data in jurul orei 14.30 am fost cautat la domiciliul provizoriu pe strada Motilor nr. 2, ap. 12 de 2 persoane care mi-au spus ca sunt angajati ai Politiei Locale Alba Iulia, dar care nu s-au legitimat si doar dupa multe insistente am aflat ca unul dintre ei se numeste IOANICIU, au refuzat si sa imi spuna un nr. de telefon mobil, motivand sa-i sun la nr. de fix al Politiei Locale pana cand o sa-i gasesc, iar nr. se poate gasi pe internet. Intr-o prima faza a discutiei mi-au spus fara sa ma intrebe altceva, ca cainele meu a iesit din curte si a omorat un alt caine pe strada Bucuresti. Am fost si contrariat, dar si neincrezator in declaratia lor si am cerut sa vad cainele respectiv. Au schimbat discutia si au spus ca a fost o harjoneala cu alt caine, dar ca cineva a sunat la 112 si a afirmat ca este un caine agresiv in libertate, ceea ce nu era adevarat. La acel moment, mi-au spus ca Ares a fost usor tranchilizat si predat la adapostul de caini fara stapan din Alba Iulia. Normal ca am fost revoltat de ceea ce au spus ei, din moment ce au venit la mine sa ma anunte. Inca de atunci mi-am dat seama ca ei nu spun adevarul mai ales ca unul dintre ei era euforic si nelinistit, banuiesc sub influenta bauturilor alcoolice. Au repetat de mai multe ori ca lasarea cainelui nesupravegheat este o contraventie si ca trebuie sa platim o amenda cat de repede posibil. Le-am spus sa faca proces verbal de amenda , dar au refuzat spunand ca sunt spre sfarsitul turei si mai au de rezolvat alte probleme. I-am rugat sa sune la adapost si sa spuna ingrijitorului de acolo sa imi predea imediat cainele, pentru ca acesta nu este caine fara stapan conform legislatiei in vigoare. Au refuzat sa de-a ordin sa fie eliberat cainele si au spus sa ma duc eu sa incerc sa-l ridic, dar ca oricum nu voi reusi. Unul dintre ei a zis ca ma sfatuieste sa-l las acolo pana se trezeste, deoarece are asigurata apa, hrana si asistenta veterinara. TOATE ACESTEA ERAU DOAR MINCIUNI CUM AM AFLAT CHIAR A DOUA ZI, DUMINICA 05.11.2017. Cei doi mi-au spus sa-i caut duminica seara la ora 19 la sediul politiei Alba Iulia, sa dau o declaratie eu sau fiul meu, sa platesc o amenda de 500 lei si de abia atunci vor elibera cainele.

Duminica 05.11.2017 si in zilele urmatoare am aflat de la unii cunoscuti si de pe internet ca Ares a fost efectiv vanat , haituit, maltratat si schingiuit. M-am deplasat impreuna cu fiul meu la adapostul de caini fara stapan al Primariei Alba Iulia, am sunat la primul nr. de telefon care era afisat pe usa adapostului si am spus ca am venit sa luam un caine care a fost adus acolo, desi are stapan. Ingrijitorul se numeste Muresan Haralambie. Acesta a venit in 20 de minute la adapost, pentru ca nu era acolo. Dupa ce si-a dat seama despre ce caine este vorba, nu a mai fost deloc amabil si a spus ca acest caine nu poate fi predat decat cu aprobarea sefului numit Tomus Sorin. Dupa multe insistente a acceptat sa ne arate cainele ca sa il identificam. Spre marea noastra surprindere si suparare cainele de talie medie era depus intr-o cusca cu mult subdimensionata de aprox. 30/20/30 cm, care nu corespunde standardului aprobat in Consiliul Local Alba Iulia, HCL nr. 204/2016, anexa 1. Ares era inghesuit in cusca si nu-I puteam vedea decat coada care era afara. L-am rugat sa-l scoata din cusca si in prima faza nu a vrut spunand ca doarme. Am strigat cainele, dar acesta nu a dat nici un semn. Am insistat si cu mare greutate a acceptat sa il scoata din cusca. Cu o brutalitate nefireasca a ridicat cusca in brate si efectiv a aruncat cainele pe ciment de la jumatate de metro. De abia atunci am realizat ca Ares este inconstient si paralizat complet si nu a raspuns la stimuli. Am vrut sa scoatem cainele de acolo si sa-l ducem la asistenta veterinara si in acel moment ingrijitorul ma devenit agresiv verbal cu noi spunand sa iesim din adapost ca daca nu da drumul la cainii agresivi, care latrau fara incetare. Ne-am conformat, am iesit din adapost , dupa care acesta a comis inca o brutalitate fara seaman lovind cainele in partea posterioara ca sa il introduca in cusca mult subdimensionata. I-am cerut vehement sa sune medicul veterinar, dar a refuzat categoric si a sunat la seful lui Tomus Sorin. Ingrijitorul a repetat de mai multe ori ca are ordin strict de la sefi sa nu elibereze acest caine. In acel moment mi-am dat seama despre ororile care s-au produs asupra acestui caine, care a fost maltratat, schingiuit chiar in fata noastra. Asa ne-am dat seama si despre motivul pentru care atat politistii care l-au haituit si impuscat, cat si ingrijitorul nu vor sa ne predea cainele. Acesta era complet paralizat si obnubilat, neraspunzand la stimuli exterior, dar care era inca viu. Am insistat la ingrijitor sa ne dea cainele fara voia sefului, deoarece acesta este grav bolnav si e posibil sa moara in scurt timp. Nu a eliberat cainele si a plecat in graba spre casa.

In seara acelei zile am sunat la Politia Locala Alba Iulia la ora 19.02 sa luam legatura cu politistii care m-au anuntat de impuscarea cainelui. A raspuns o persoana care nu a vrut sa ne faca legatura cu numitul Ioaniciu spunand ca este plecat intr-o misiune importanta si ca acesta va fi anuntat si va lua el legatura cu noi. Cei doi stiind de starea grava a cainelui nu au mai dorit sa ia legatura cu noi si nici sa mergem sa platim amenda.

In ziua de 06.11.2017 m-am deplasat la Primaria Alba Iulia si am aflat ca cea care coordoneaza activitatea adapostului este doamna Crisboi. Am fost la dansa in birou sa o rog sa dispuna sa il elibereze pe Ares. Aceasta a spus foarte clar ca este illegal ca un caine cu sapan sa fie dus in adapostul primariei. L-a sunat pe numitul Tomus Sorin iar acesta a spus ca nu se poate ocupa, deoarece este in concediu, desi cu o zi inainte a dat ordin sa nu fie eliberat cainele.

Dupa ce am plecat de la primarie , in jurul orei 12, numitul Dragan Doru, , m-a anuntat ca Ares a murit si ca ii pare rau, dar el nu stie nimic altceva deoarece este un simplu sofer al primariei, angajat cu doua luni in urma.

Am contactat de urgenta pe medicul veterinar al adapostului, dr. Stanchescu- Golban Ioan. Acesta mi-a spus ca este dubioasa moartea cainelui si ca ar fi bine sa se faca o autopsie de el sau de Directia Sanitar Veterinara. Mi-a spus sa ma prezint in data de 07.11.2017, lucru pe care l-am si facut, la ora 9. Am optat sa duc cainele la DSV si domnul doctor mi-a eliberat o nota de insotire a cadavrului care era congelat si chiar s-a deplasat cu mine pana la DSV. La DSV cu acordul prealabil al domnului director si al personalului de la laboratorul de anatomie patologica,am depus cadavrul lui Ares intr-un congelator.

In concluzie, solicit DSV :

efectuarea unei expertize medico-legale complexe a cadavrului lui Ares, obligandu-ma sa platesc toate costurile. efectuarea unei anchete care sa elucideze cauzele care au dus la omorarea cainelui, cred eu cu intentie, modalitatea in care acesta a fost impuscat cu tranchilizante desi legea nu permite asa ceva, cainele nefiind agresiv. descoperirea si tragerea la raspundere a celor care au maltratat, schingiuit si provocat suferinte psihice si fizice deosebit de grave cainelui. anuntarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Animalelor in mod oficial despre aceste acte de cruzime, cred eu fara precedent.

Citește și : http://opiniatransilvana.ro/acuzatii-grave-caine-mort-in-chinuri-groaznice-dupa-ce-a-fost-impuscat-de-politia-locala/