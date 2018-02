Traian Berbeceanu, mesaj TRANȘANT : Nu voi putea accepta vreodată faptul că un infractor poate să-mi conducă țara

Sunt încă polițist și nu voi putea accepta vreodată faptul că un infractor, condamnat definitiv de ÎCCJ, poate să-mi conducă țara, poate să-mi hotărască viitorul, poate să-i stabilescă destinul fiului meu!

Și nu voi putea să accept niciodată faptul că un infractor dovedit poate să hotărască modificarea legislație în baza căreia i-au fost probate faptele!

Și nu vreau să accept nici aceea că infractorul poate să pedepsească instituția care l-a pedepsit!

Un condamnat definitiv, chiar cu suspendarea executării pedepsei, rămâne un infractor dovedit indiferent de instanța care s-a pronunțat în acest sens!

Așa am învățat! Așa am înțeles de-a lungul a 25 de ani de carieră!

După de-ăștia am alergat o jumătate din viață, pentru pedepsirea ăstora mi-am neglijat familia și mi-am șubrezit sănătatea! Din cauza ăstora am fost aruncat la beci, nevinovat fiind!

Așa voi gândi și voi simți cât încă sunt polițist, și pentru tot restul vieții după aceea!

Așa să îmi ajute Dumnezeu!