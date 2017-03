Totul despre diversificarea mancarii bebelusului

Alimentatia bebelusului este un subiect intens discutat si pare ca fiecare medic sa aiba o parere diferita fata de altii. Desi inainte era considerat acceptabil ca diversificarea sa inceapa dupa ce bebelusul implineste 4 luni, pediatrii moderni recomanda diversificarea mult mai rapid, chiar din primele saptamani de viata. Se poate incepe cu suc de portocale, de exemplu. Daca inca nu ai nascut, nu este cazul sa te sperii crezand ca nu vei stii cand va fi momentul perfect, stai linistita, atat spiritul matern cat si bebelusul te vor lasa sa stii exact cum si cand trebuie sa incepi diversificarea. Unii bebelusi se arata pregatiti pentru noi gusturi mai devreme de 4 luni, in timp ce altii nu dau semne decat dupa 6 sau 7 luni. Cu toate astea, e bine sa ai cateva repere in ceea ce priveste alimentatia celui mic pentru a putea observa mai bine ce schimbari sa faci si ce noi alimente sa introduci.

Cand incepem diversificarea?

Alaptarea doar de la san sau si cu ajutorul laptelui praf este de ajutor copilasului daca se intampla pana la varsta de 6 luni in mod exclusiv. Astfel, bebelusul va fi ferit de alergiile care pot aparea atunci cand este hranit si cu alte alimente la o varsta atat de frageda.

Diversificarea trebuie sa aiba loc lent, astfel incat stomacul bebelusului sa se adapteze cum trebuie schimbarilor. Daca te-ai hotarat sa adaugi fructe in alimentatia celui mic, asigura-te ca sunt unele naturale, in niciun caz inghetate ori conservate si ca sterilizezi biberoanele inainte de a-l hrani pe cel mic. Sterilizarea este cea mai sanatoasa si naturala metoda de eliminare a microbilor si bacteriilor, fara utilizarea de substante chimice, gasesti aici mai multe informatii si modele dintre care sa alegi, in ceea ce priveste fructele, alege numai fructe de sezon si cauta sa le cumperi din locuri in care ai incredere.

Sfaturi pentru diversificare

Nu introduce doua alimente noi in acelasi timp – alege cate un aliment si observa reactia bebelusului pentru a-ti putea da seama daca ii place sau nu

Nu indulci niciodata lichidele pentru hidratare precum apa si ceaiul

Spala bine fructele si legume inainte de a le gati si sterilizeaza recipientele, vesela si tacamurile folosite

Evita sa-i dai bebelusului alimente cu risc de alergie si cele care contin gluten

Anumite alimente trebuie evitate pana la anumite varste. De exemplu, sfecla si dovleceii trebuie evitate pana la 7 luni iar spanacul chiar si dupa 8 luni. Conopida, broccoliul si telina trebuie evitate tot pana in jurul aceleiasi varste.

Pentru a-i usura digestia, ii poti fierbe putin legumele si fructele inainte de a-l hrani pe cel mic. Bananele si avocado fac exceptie de la aceasta regula.

Nu amesteca fructele si legumele atunci cand faci piure. Lasa-l pe cel mic sa descopere gusturi noi, fara sa combini aromele.

Daca bebelusul nu isi poate sustine singur capul si nici nu sta in fundulet, nu este inca momentul sa-i diversifici hrana

Ii poti adauga oul in alimentatie la varsta de 8 luni. Poti incepe cu un sfert de galbenus, ca mai apoi sa cresti cantitatea

Dupa ce bebelusul s-a obisnuit cu legumele si fructele, poti adauga in alimentatie si carne de vaca, curcan sau pui. In niciun caz nu ii da carne de rata inainte sa implineasca un an si jumatate si carne de gasca inainte de 4 ani. Este de preferat sa fierbi carnita in apa in care poti adauga cateva picaturi de ulei si apoi sa o toci la mixer sau un robot de bucatarie

La 9 luni, bebelusul nu trebuie sa manance produse care contin gluten si nici mancare cu sare sau dulciuri. In schimb, poate manca 3 oua pe saptamana si carnita de 5 ori pe saptamana. Intre mese poate bea doar ceai

Evita sa ii dai sucuri de fructe, un pahar de suc de portocale proaspat stors contine aproape opt ligurite de zahar – deloc recomandat bebelusilor. In schimb, poti sa ii dai sucuri care contin si pulpa

Nu renunta la laptele de san! Acesta este foarte important in primul an de viata, daca il poti hrani pe cel mic cu lapte de san sau cu formula, nu renunta la acestea daca ai inceput sa il hranesti si cu hrana solida

Odata cu cresterea dintisorilor, poti renunta sa ii mai pasezi fiecare fel de mancare iar in schimb poti doar sa zdrobesti fructele sau legumele cu o furculita

In ceea ce priveste locul de luat masa, incearca sa il inveti sa manance mereu in acelasi loc, la masa sau in scaunelul special

Este recomandat sa incepi diversificarea prin introducerea legumelor (morcov, cartof, dovlecel etc) sub forma de supa si piure, urmate de cereale (orez, porumb), fructe (caisa, mar etc), carnce (gaina, vita), oua si lactate

Este foarte important sa „iei temperatura” evolutiei bebelusului si sa fii atenta la ce semne de atentionare iti da. Numai copilasul iti poate „spune” cand este nevoie sa ii adaugi un nou ingredient in alimentatie. Daca nu consideri ca este o idee buna, nu asculta sfaturile bunicilor care considera ca este timpul sa il hranesti cu „mancare adevarata” si nici de cele ale pediatrului daca instinctul iti spune ca bebelusul se hraneste bine numai cu lapte matern sau cu formula de lapte, din biberon. Acestea sunt foarte importante pentru alimentatia sugarului si pot conduce la durerile numite colici, insa anumite modele sunt special create pentru a inlatura aceste neplaceri care apar in general dupa masa. Tu esti mama lui si singura persoana care poate lua decizii pertinente in ceea ce priveste alimentatia celui mic.