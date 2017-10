Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din România, se deschide în Teleac, județul Alba

Theodora Golf Club, cel mai modern resort de golf din România, își deschide oficial porțile pe data de 15 octombrie 2017, în localitatea Teleac, comuna Ciugud, județul Alba. Cu o investiție de 15 milioane de euro, noul resort cuprinde cel mai mare teren de golf din România, dar și o serie de facilități de cazare și relaxare unice, clasificate la standardul de patru stele plus.

„Suntem extrem de încântați să anunțăm lansarea Theodora Golf Club, un proiect cu viziune pe termen lung, născut din pasiunea pentru golf, un sport pe care îl practic de peste 10 ani. Complexul își propune să devină o destinație pe harta turismului românesc și să crească potențialul turistic al zonei, la nivel național și internațional datorită poziționării sale excelente, chiar în inima țării, în una dintre cele mai valoroase zone românești. Theodora Golf Club este o atracție unică în țară și în lume, ce se remarcă în toate serviciile și facilitățile sale prin atenția la detalii, oferind o experință de relaxare complexă.” declară Ioan Popa, Președintele Theodora Golf Club.

Resortul a fost construit pe o durată de aproximativ doi ani de zile, designul purtând semnătura unei întregi echipe de profesioniști atât din țară, cât și din străinătate. Inaugurarea oficială a resortului va avea loc sâmbătă, 14 octombrie. Terenul de golf va fi deschis jucătorilor în primăvara anului viitor.

Theodora Golf Club poziționează România pe harta internațională a golfului, iar principala atracție a complexului este terenul de golf, cu o suprafață de 56 ha, pe care se desfășoară cele 18 parcursuri, fiind cel mai mare teren de golf din țara noastră. Proiectul din localitatea Teleac își propune să asigure dezvoltarea golfului în România, un sport foarte practicat în țările occidentale și cu oportunități de creștere și în țara noastră. O premieră este reprezentată de faptul că terenul de golf va avea cel mai lung parcurs din Europa– PAR 6, de 735 de metri.

Noul club asigură celor interesați de învățarea acestui sport, posibilitatea inițierii și deprinderii tehnicilor de joc, în cadrul zonelor de driving range, atât din exterior, cât și din interior, urmând să fie deschisă și o Academie de golf dedicată copiilor, în viitorul apropiat.

Theodora Golf Club este situat la maximum 10 minute cu mașina față de Alba Iulia, fiind totodată o destinație de interes pentru turiștii străini, distanța față de aeroportul din Cluj sau cel din Sibiu fiind între 1 și 2 ore.

Standarde înalte de ospitalitate

Resortul Theodora Golf Club este localizat într-o zonă deluroasă, pe malul drept al râului Mureș, oferind vizitatorilor o priveliște aparte, înconjurată de natură. Acesta cuprinde un ansamblu de 14 vile cu 82 de camere duble la standard de patru stele plus, care sunt deja disponibile spre rezervare, începând cu 15 octombrie.

Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha cu 18 parcursuri în lungime totală de 6518 m numără 4 parcursuri par 3, 10 parcursuri par 4, 3 parcursuri par 5 și 1 parcurs par 6- cel mai lung parcurs din Europa. Resortul TGC este situat pe o suprafață totală de peste 62 ha din care bineînțeles cea mai generoasă parte este alocată terenului de golf (56 ha), iar cele 7 ha sunt ocupate de vilele resortului și alte facilități. În arhitectura sa regăsim 14 vile pentru cazare, 5 vile în regim privat, 1 sală conferințe, 1 piscină exterioară, clădirea administrativă a clubului care înglobează un driving-range indoor, pro-shop, vestiare, lounge bar și restaurantul fine-dining.

În completarea facilităților de cazare, resortul deține un restaurant cu o capacitate de 160 de locuri în interior și 100 locuri pe terasă, ce oferă turiștilor și publicului larg un meniu select, cu preparate fine dining și băuturi rafinate. De asemenea, resortul dispune de o piscină exterioară în sezonul cald. Noul resort se poziționează ca o destinație și pentru mediul de afaceri românesc, locația dispunând de o sală de conferințe de 70 de locuri, precum și de o sală pentru întâlniri de business mai restrânse.

Pentru mai multe informații despre Theodora Golf Club puteți vizita theodoragolfclub.ro , pagina de Facebook Theodora Golf Club si Instagram https://www.instagram.com/theodoragolfclub/

Theodora Golf Club este o experiență completă, care se dezvăluie tuturor oaspeților prin asocierea unică de facilități premium care promovează un stil de viață pasionat de nou al celui care își respectă întodeauna standardele.

Valorile fondatorilor clubului au fost impregnate acestui loc unic în Transilvania pe care vă invităm să îl descoperiți în vizita dvs. Fiecare detaliu din construcția și decorarea clubului poartă amprenta fondatorului, domnul Ioan Popa, iar numele ales, Theodora, cu rădăcini istorice din Grecia Antică, luminează acest loc deosebit, ca un dar care asteaptă să fie înțeles și apreciat de toți cei care sunt oaspeții acestui resort minunat. Theodora Popa este de altfel cel de-al doilea fondator al clubului creat de oameni cu valențe de artizani, în urma unei pasiuni comune descoperite de câțiva ani, nobilul joc de golf.

În acest loc istoric, din apropierea orașului milenar Alba Iulia, s-a născut ideea de a crea cel mai mare resort și club de golf din România pentru ca toți cei pasionați de frumosul sport să poată exersa, acasă, hobby-ul preferat. La răscrucea dintre autentic și recent a apărut acest nou punct de interes, fermecător pentru vizitatorii si jucătorii din străinătate, atrași de povestea acestui loc inedit, din Transilvania Centrală, și care înseamnă mai mult decât un simplu teren de golf : Theodora Golf Club. Whole in one. Golf & More.