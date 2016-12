Succes neașteptat al unei cooperative de producători locali din Alba în vânzarea produselor tradiționale românești. Urmează un magazin online

Cu 30 000 de lei o cooperativa din Romania, formata din 44 de producatori locali, si-a deschis un magazin local si vrea sa intre si in comertul online. Cooperativa Agricola Horticola Alba si-a promovat intiativa pe Facebook si acum are o afacere locala cu produse traditionale romanesti.





„Bunataturi romanesti” este primul magazin de desfacere a produselor atestate traditional, certificate ecologic si patronat de o cooperativa agricola. Magazinul comercializeaza produse de carmangerie de casa, branzeturi, oua, dulceturi, siropuri, sucuri naturale, zacusca si alte conserve din legume, muraturi, uleiuri de casa presate la rece, paine traditionala, vin, palinca de casa, bere de casa nefiltrata, pastrav viu, legume si fructe, etc.

Produsele apartin membrilor cooperatiei dar pot vinde si colaboratori mici producatori si procesatori din Ardeal, Maramures si Banat. Cooperativa agricola a fost infiintata in 2011 de Tudor Man, un producator de legume din Alba si a reusit sa supravietuiasca pana in prezent, intermediind pentru micii producatori vanzarea produselor in magazine locale.

CAHA este formata din 44 de producatori locali din judetul Alba, Cluj, Mures, Sibiu si Hunedoara, legumicultori si horticultori care impreuna administreaza peste 500 hectare de teren.

„In 2011 ne-am asociat 5 producatori, prieteni si am avut un capital de pornire 500 de lei iar acum avem capital social de 10 000 lei. A trebuit sa ne sustinem noi pentru ca lanturile mari de magazine nu ne bagau in seama. Am reusit sa sa ne vindem produsele prin mini-marketuri locale”, explica Tudor Man, presedintele CAHA .





Producatori locali versus hypermarketuri

Cand a intrat in vigoare legea care obliga hypermarketurile sa comercializeze 51% produse locale, marii retailerii s-au aratat interesati sa incheie contracte cu agricultorii romani. Tudor Man spune insa ca nu a reusit sa faca o intelegere viabila cu acestia pentru ca impuneau pretul iar conditiile erau dezavantajoase pentru micii producatori.

„Au venit cu multe conditii si tot de pe pozitii de forta. Ne-au spus „avem nevoie de cantitatea asta la pretul asta, in conditiile astea”. Ne impuneau un anumit pret, cereau 40 de tone zilnic sa fie transportate pe banii nostri in depozite, conditii de ambalare, calibraj, ceea ce la un taran producator care nu stie ce insemna calibraj si sortari si care nu are cunostinte de branding si marketing este foate dificil de aplicat. I-am refuzat si am decis sa mergem pe cont propriu”, explica Tudor Man.



Afacere inceputa prin colecta

Au pus pe hartie costurile necesare deschiderii unui magazin si au incercat a gaseasca finantare. Bancile i-au refuzat pentru ca nu aveau o cifra de afaceri sustentabila. Au plecat de la ideea ca membrii cooperativei pot deveni si actionari ai unui magazin de desfacere si pot sa-si comercializeze produsele si au propus o colecta in cadrul sedintei generale a Cooperativei.

„Aveam nevoie de 30.000 de lei – asta este investitia in magazin. Am facut un studiu si am ajuns la concluzia ca trebuia sa punem 1000 de lei de fiecare ca sa putem sa-l deschidem si sa rupem odata lantul intermediarilor. Am capitalizat, am strans bani de la membri, am imprumutat 10.000 de lei de la o persoana fizica si in final am reusit sa lansam magazinul „, a explicat Tudor Man. Magazinul are 17 actionari toti membri CAHA.

Promovare in social media

Inainte de a deschide magazinul s-au promovat pe Facebook investind sume mici in publicitatea pe social media. „Sumele cheltuite pe Facebook au fost mici, de ordinul catorva sute de lei. Nici nu ne asteptam ca va genera asa un mare interes. Au venit de la televiziunile centrale, am dat interviuri, am fost dati ca exemplu si am primit felicitari de la membri ai comunitatii locale”, spune Tudor Man.

Presedintele CAHA povesteste ca nu se astepta ca mica afacere sa functioneze atat de bine si ca asta a adus de la sine o explozie de cereri ale producatorilor locali de-a deveni membri in cooperativa.



Vanzarea in online – urmatorul pas

Pentru anul 2017 Cooperativa are planuri mari: vrea sa acceseze fonduri europene pe programul PNDR, sa construiasaca un depozit de legume si fructe, o linie de procesare si sa intre in comertul online.

„Lansarea magazinului a fost un succes neasteptat. Am primit sute de telefoane si solicitari de a vinde produsele iar pagina noastra de Facebook a explodat. Cumpara oameni si din tara Bucuresti, Timisoara, de la Valcea ne-au cumparat tot uleiul presat la rece. Vrem sa facem un site de vanzare online”, sustine presedintele CAHA. (startupcafe)