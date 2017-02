Sindicaliști din telecomunicații cer primului ministru rezolvarea situației TELEKOM ROMANIA. Stare de neliniște în rândul salariaților cu privire la viitorul lor în cadrul acestei compani

Alianta Sindicatelor din Tehnologia Informatiilor si Comunicatii ,,ANTIC” îi cere premierului Sorin Grindeanu un răspuns legat de poziția României cu privire la intentia actionarului majoritar Deutsche Telekom de a vinde actiunile detinute in cadrul TELEKOM ROMANIA.

Ce spune scrisoarea semnată de Alianta Sindicatelor din Tehnologia Informatiilor si Comunicatii :

Alianta Sindicatelor din Tehnologia Informatiilor si Comunicatii ,,ANTIC”, federatie reprezentativa la nivel de sector de activitate Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii, cu adresa de corespondenta in Bucuresti, B-dul 1 Mai nr. 51-55, et 4, cam 405 sector 6, reprezentata legal prin Presedinte Matei Cristiana, in numele sindicatelor pe care le reprezenta dar si al membrilor de sindicat solicita: PUNCTUL DE VEDERE Guvernului Romaniei fata de articolele aparute in presa din Romania cu privire la intentia actionarului majoritar Deutsche Telekom prin intermediul grupului elen OTE de a vinde actiunile detinute in cadrul TELEKOM ROMANIA .

Aceste anunturi aparute in presa din Romania intre care mentionam ziarul Capital, Mirsanu.ro si alte publicatii de specialitate, au creat o stare de neliniste in randul salariatilor cu privire la viitorul lor in cadrul acestor companii. Domnule Prim-Ministru Sorin Grindeanu, avand in vedere ca Statul Roman este actionar cu 45,99% in cadrul companiei Telekom Romania Communications dar si in cadrul Telekom Romania Mobile Communications cu actiuni de 30%, solicitam sa ne comunicati cu celeritate pozitia Statului Roman. In speranta unei bune colaborari si a unui dialog deschis, va multumim anticipat si va asiguram de toata disponibilitatea noastra.

Vezi documentul : Adresa ANTIC- Prim-Ministru 03.02.2017