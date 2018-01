Simona Halep, prima sportivă din România care ajunge în ultimul act la Melbourne

un articol de: DANA CRAINIC

Simona Halep, numărul 1 mondial, a realizat o performanţă superbă şi a ajuns în finală la Australian Open. Sportiva noastră a trecut, la capătul unui meci epuizant, cu multe momente în care tensiunea a atins cote uriaşe, de Angelique Kerber. Simona a salvat două mingi de meci şi a reuşit să câştige cu 9-7 în decisiv. În finală, o aşteaptă Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, într-un meci cu două mize uriaşe: un trofeu de Grand Slam şi fotoliul de lider mondial.

Partida dintre Simona Halep şi Caroline Wozniacki va fi sâmbătă, de la ora 10:00. Duelul va fi în direct la Eurosport.

Primul set a început formidabil pentru Simona Halep. A condus cu 5-0, după ce a dominat schimburile, a fost agresivă și a profitat de fiecare ezitare a lui Angelique Kerber.

Simona a servit pentru a câștiga primul set la 0, dar Kerber a revenit și a câștigat trei game-uri la rând. Totuși, Simona nu s-a pierdut cu firea și a mai făcut un break și a câștigat cu 6-3.

Halep și-a continuat forma bună și în setul doi. La 2-1, Simona a forțat, a lovit agresiv și pus presiune pe Kerber și a făcut break, dar Kerber a revenit. La 4-4, Kerber a mai câștigat o dată pe serviciul Simonei și a câștigat setul.

Setul decisiv a fost unul uluitor. Simona a servit pentru meci la 5-3, dar Kerber a realizat 3 gameuri consecutive. La 5-4, Simona avut două mingi de meci, dar a ratat. La 5-6, Kerber a avut două mingi de meci, dar Halep le-a salvat și a revenit în meci!

La 8-7, Simona Halep a câștigat pe serviciul adversarei și a câștigat meciul.

La interviul de pe teren de după meci, Simona a analizat victoria incredibilă reuşită în faţa lui Angelique Kerber, anticipând că va avea parte de un meci asemănător în finala cu Caroline Wozniacki de sâmbătă.

„A fost un meci foarte greu. Tremur, sunt foarte emoţionată. Ştiam că va fi foarte complicat, e o adversară foarte bună. Mă bucur mult că am rezistat şi m-am impus. Nu e uşor să ai două astfel de meciuri în turneu. Mulţumesc publicului, care m-a susţinut şi m-a ajutat.

În acest meci am fost prima care a ratat două mingi de meci. Dar am avut încredere în propriile forţe. După acea accidentare am spus să dau totul în restul turneului şi cred că am reuşit să fac asta. Cu siguranţă mă voi odihni după finalul turneului.

Încerc să rămân foarte calmă, azi a fost un meci dramatic. Sunt mândră de ceea ce am realizat.

O respect mult pe Wozniacki. Ştiu că va fi un meci similar, va trebui să alerg mult. Am nevoie de odihnă serioasă. Voi da tot ceea ce pot, voi fi mai curajoasă, asta am spus după finala de la Roland Garros. Vreau să dau tot ceea ce am mai bun în finală. Trebuie să cred că voi câştiga, nu neapărat să mă gândesc la titlu”, a declarat Simona Halep.

La proba de dublu, în semifinale au ajuns și româncele Irina Begu și Monica Niculescu. Ele au fost învinse de perechea rusă Ekaterina Makarova/Elena Vesnina cu scorul de 6-4, 6-3. Begu şi Niculescu, capi de serie numărul 10, s-au înclinat după o oră şi 25 de minute în faţa favoritelor numărul doi.