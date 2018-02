Sibiul își bate joc de mai multe comune din județul Alba în timp ce autoritățile locale sunt copleșite de situație … ca de obicei! Revolta primarului Daniel Gheorghe Rusu ” îi consider vinovați de ABUZ DE PUTERE”

Nouă comune din jud. ALBA ( Spring,Cut,Rosia de Secas,Pian,Calnic.,Dostat, Garbova,Daia Română, și Ohaba) sunt prinse în bătălia orgoliilor instituțiilor din Sibiu și nepăsarea celor din ALBA!

” După intrarea în insolvență a operatorului de salubritate care își desf ășura activitatea pe aceste 9 COMUNE,noi, primarii, ne-am mobilizat rapid și intr-o sedinta ad-hoc , mancati de gravitatea posibilelor efecte care ar putea proveni din ,, necolectarea gunoaielor” in zonă, am facut demersuri oficiale către mai multe instituții din Sibiu și Alba ( APM Sibiu , ADI EcoSibiu , CJ Sibiu APM Alba și Instituția Prefectului Alba. Cu sprijinul nemijlocit a celor de la APM Sibiu și Alba și având punctul de vedere favorabil al celor din CJ Sibiu și ADI Eco, am reusit sa facem licitațiile pentru obținerea de servicii și depozitare a deșeurilor…ocazie cu care am și încheiat contract cu aceste societăți! Joi STUPOARE ! PREFECTURA SI GARDA DE MEDIU SIBIU se sesizează din oficiu, fac front comun și iscă un scandal monstruos in SIBIU…sub egida ,, vom fi invadati de gunoaiele vecinilor din Alba” ! Cata mojicie , cata nesimțire, cata lipsa de solidaritate…

SC Tracon Srl din Cristian, primește,, amenințări voalate,, din partea celor două instituții și blochează orice mașină ar putea aduce gunoi din Jud Alba ! La fel se întâmplă și Cu cei de la APM Sibiu care se răspândesc peste noapte și de teama repercusiunilor, își schimbă poziția față de acordul inițial!

Astăzi 12.02.2018 ora 9 , m-am deplasat la cele două instituții ptr a auzi personal, punctele lor de vedere fata de aceasta situație ( desi nu aveau nici un atribut in acest sens) . Aici am găsit, autorități care se eschivau și care păreau că ei nici vorbă sa fie contra și foarte multă aroganță) . Am fost tratat de către Comisarul Șef al Gărzii de Mediu Sibiu ca un infractor. Mi-a fost prima dată în viață cand Mi-a fost rusine ca sunt Sibian!

Am aflat ulterior, ca am nimerit pe un teren minat, intr-un razboi local, care nu ne aparține, în care PSD Sibiu vrea ,,capul” presedintei CJ Sibiu, cu orice preț, iar soția arogantului sef al Gărzi de Mediu Sibiu , este angajată la APM Sibiu , unde încearcă să facă,, cam ce vrea ea” , deținând cont de dispozițiile date de noul director…

În concluzie, din cauza nesimțirii, aroganței, orgoliilor și a nesimțirii unor oameni, indiferent de partidul din care fac parte ,din cauza nepăsării sau neimplicarii autorităților din ALBA si mai ales din cauza sistemului ,, bolnav și duplicitar ” in care trăim din ‘ 89 incoace, în România, cetățenii de rând au de suferit! Păcat ca noi cei din județul Alba facem tot posibilul sa primim in asociere și să implicam in diferite festivaluri comunități ă județului Sibiu, tocmai pentru a ne arăta deschiderea și aprecierea pentru cei din jud Sibiu iar Instituțiile Sibieni ne tratează, ca și marea majoritate a presei din Sibiu…cu mult DISPREȚ ! RUSINE…MARE RUȘINE…sper ca acesta să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea iar autoritățile abilitate din Sibiu sa cerceteze faptele acestor instituții și să pedepsească pe cei vinovați de abuz de incredere si abuz de putere ! – susține primarul din Șpring