Sefa DNA, Laura Kovesi declanseaza un razboi cu judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia! Va ataca cu contestatie in anulare hotararea care a recunoscut dezincriminarea.

Sefa DNA Laura Kovesi anunta declansarea unui razboi cu judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia, care au constatat dezincriminarea abuzului in serviciu, in cazul admiterii contestatiei la executare formulata de Dan Daniel, fost secretar al judetului Hunedoara, condamnat pentru abuz in serviciu. Prezenta joi, 16 februarie 2017, la bilantul DIICOT pe anul 2016, Kovesi a precizat ca DNA va ataca decizia CA Alba Iulia cu contestatie in anulare.

O a doua actiune de acest gen in istoria recenta a parchetului condus de Kovesi, dupa vestitul caz al Marianei Rarinca, pensionara condamnata dupa o achitare definitiva doar pentru linistea parteneriatului DNA-ICCJ. O actiune care, in opinia noastra, reprezinta o noua forma de presiune pusa de DNA asupra judecatorilor, astfel incat acestia sa aiba grija pe viitor ca nu cumva sa dea o decizie similara cu cea de la Curtea de Apel Alba Iulia. Iar contestatia in anulare anuntata de Kovesi nu poate sa fie admisa de instanta, in mod normal, caci nu are temei legal.

Pe aceleasi ton liniar si cu acelasi joc de picioare cu care a obisnuit, doctorita Kovesi a iesit in fata jurnalistilor explicandu-le ca dupa analizarea motivarii de la CA Alba Iulia, la nivelul DNA s-a luat hotararea de a se ataca decizia de dezincriminare a abuzului in serviciu cu contestatie in anulare:

„Dupa aparitia acelei decizii, noi am analizat motivarea, am decis impreuna cu colegii care au participat in sedinta de judecata sa atacam cu contestatie in anulare. Va pot spune cu siguranta ca este o decizie izolata, am studiat practica judiciara cu privire la contestatiile la executare solutionate exact pentru aceleasi motive de catre alte instante, inclusiv decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si este o solutie izolata. In cursul anului trecut, dupa aparitia deciziei CCR au fost mai multe solutii de condamnare pe infractiunea de abuz in serviciu, sunt peste 70 de persoane condamnate pentru infractiunea de abuz in serviciu. Deci, aceasta infractiune nu a fost dezincriminata, CCR nu a dezincriminat infractiunea de abuz in serviciu. Va rog sa va uitati la punctul doi al deciziei, scrie respinge exceptia de neconstitutionalitate pentru infractiunea prevazuta de articolul 13, indice 2, din Legea 78, care este o infractiune de abuz in serviciu data in competenta DNA. Deci nu avem de-a face cu o dezincriminare, este o solutie izolata, noi o sa o atacam cu contestatie in anulare, o sa vedem daca mai sunt astfel de decizii. In situatia in care vom identifica si alte decizii, vom sesiza Procurorul General pentru formularea unui Recurs in Interesul Legii. Practica judiciara dupa decizia CCR a fost constanta, daca am avut o incalcare a legii prevazuta in legislatia primara, persoanele respective au fost condamnate. Dupa publicarea deciziei CCR si a motivarii in Monitorul Oficial, la DNA in toate cazurile cu abuz in serviciu in care s-au facut trimiteri in judecata, s-au facut trimiteri in judecata in conformitate cu decizia CCR, pe incalcarea legislatiei primare”.

Asadar, sefa DNA sustine ca abuzul in serviciu nu a fost dezincriminat, in pofida opiniilor exprimate de o serie de specialisti, oameni vazuti de multi cu o pregatire mai buna decat a lui Kovesi, precum fostul sef al CCR Augustin Zegrean, care a declarat urmatoarele:

„Dupa ce au trecut cele 45 de zile este evident ca restul din definitia textului legal nu mai este in fiinta pentru ca textul este lipsit de efecte juridice, textul acela nu mai exista. Este evident ca, dupa ce s-au implinit cele 45 de zile, partea aceea din textul care incrimineaza abuzul in serviciu nu mai exista. Abuzul in serviciu este partial dezincriminat. Din definitia ampla a abuzului in serviciu au fost scoase celelalte aspecte si a ramas doar fapta comisa prin incalcarea legii, a unei ordonante sau a unei ordonante de urgenta”.

De asemenea, sefa DNA putea sa tina cont de opinia exprimata de fostul Avocat al Poportului Gheorghe Iancu, acesta sustinand la randul sau ca abuzul in serviciu a fost dezincriminat. Sau putea sa il citeasca pe avocatul Gheorghe Piperea, care a sustinut ca: „O mare parte din dosarele de abuz in serviciu, nesolutionate inca, se vor inchide pentru dezincriminare. Inclusiv cele de la DNA. Atat de multe dosare se vor inchide incat, probabil, un sfert din volumul de activitate a DNA va disparea”.

Kovesi ignora Legea CCR

Pe de alta parte, Laura Kovesi a sustinut ca CCR a respins exceptia de neconstitutionalitate a art. 13 din Legea 78/2000 privind abuzul in serviciu, fara sa aminteasca insa ca CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate in cazul art. 297 din Codul Penal, articolul aflat de altfel in discutie (vezi facsimil). Mai mult, sefa DNA Laura Kovesi ignora art. 31 (3) din Legea 47/1992 privind functionarea Curtii Constitutionale a Romaniei, potrivit caruia: “Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei”. Ceea ce inseamna ca Guvernul sau Parlamentul aveau obligatia de a pune in acord textul art. 297 Cod penal privind infractiunea de abuz in serviciu cu prevederile deciziei CCR, or acest lucru nu s-a intamplat, ceea ce inseamna ca infractiunea de abuz in serviciu data de art. 297 Cod penal si-a incetat efectele juridice.

Gaselnita nu poate tine in instanta

Totusi, suntem tare curiosi sa stim motivele avute in vedere de doctorita in Drept Laura Kovesi in cazul contestatiei in anulare. Caci, dupa cum se cunoaste aceasta cale extraordinara de atac poate fi exercitata doar atunci cand avem de-a face cu grave erori procedurale. Noi credem ca gaselnita DNA nu poate avea sorti de izbanda, daca avem in vedere prevederile de la art. 426 din Codul de procedura penala. Totusi, in Romania se poate intampla orice, iar contestatia in anulare poate fi admisa daca se va ajunge pe un culoar favorabil DNA, asa cum s-a intamplat spre exemplu in cazul Marianei Rarinca. Acolo unde au fost scosi din joben doi judecatori care au linistit-o pe fosta sefa a ICCJ Livia Stanciu si parchetul condus de Kovesi.

Va prezentam in continuare situatiile in care poate fi introdusa contestatia in anulare:

„Art. 426

Cazurile de contestatie in anulare

Impotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in urmatoarele cazuri:

a) cand judecata in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti sau cand, desi legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta instanta despre aceasta imposibilitate;

b) cand inculpatul a fost condamnat, desi existau probe cu privire la o cauza de incetare a procesului penal;

c) cand hotararea a fost pronuntata de alt complet decat cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;

d) cand instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;

e) cand judecata a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului, cand aceasta era obligatorie, potrivit legii;

f) cand judecata a avut loc in lipsa avocatului, cand asistenta juridica a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;

g) cand sedinta de judecata nu a fost publica, in afara de cazurile cand legea prevede altfel;

h) cand instanta nu a procedat la audierea inculpatului prezent, daca audierea era legal posibila;

i) cand impotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarari definitive pentru aceeasi fapta”.

