SCRISOARE DESCHISĂ a unui jurnalist adresată Ministrului Culturii. Acesta cere explicații legate de echipa formată la nivelul Ministerului Culturii dedicată problemei listării UNESCO a Roșiei Montane

Din dorinta de a realiza un material jurnalistic echilibrat si documentat facand uz de prevederile legii 544 privind liberul acces la informatiile publice, jurnalistul Radu Ciobotea incearca sa atraga atentia autoritatilor publice , in special Ministerului Culturii fata de integritatea echipei din minister care a avut ca scop listarea UNESCO a Rosiei Montane. Printr-o scrisoare deschisă , jurnalistul cere explicatii ministrului Culturii, Ionut Vulpecu, legate de o serie de informatii de interes public care au fost trecute cu vederea . Iată mesajul acestuia :

” Va marturisesc ca urmaresc cu interes si de multa vreme chestiunea Rosia Montana. In ultima perioada (mai precis in ultima parte a anului 2016) am observat o intensificare in zona publica a acestei teme, care la un moment dat parea „inchisa”. Brusc si dintr-o data am vazut ca se grabeste (aparent) toata lumea cu clasarea satului Rosia Montana ca sit UNESCO. Si a inceput vanzoleala in on-line, in special pe platforma de socializare Facebook, si au inceput sa curga declaratiile, atentionarile si „somatiile” publice catre autoritati (in special catre Primul Ministru) iar in final, undeva la inceput de ianuarie 2017 apare un comunicat de presa, dat de Ministerul condus acum de dumneavoastra, prin care se afirma depunerea dosarului Rosia Montana la UNESCO.

In acest context am incercat sa inteleg ce se intampla si am cautat „actorii”. Am gasit multiple postari si luari de pozitie pe tema listarii, facute de fostii ministri Corina Suteu si Vlad Alexandrescu, dar cel mai mult m-a intrigat o postare facuta de avocatul retelei de ONG-uri Soros – Marius Harosa– in data de 5 ianuarie 2017, pe care-o inserez mai jos, ca s-o vedeti si dvs.:

Astfel, in legatura cu aceasta postare coroborata cu depunerea dosarului UNESCO as avea cateva intrebari punctuale:

Daca exista sau a existat in cadrul Ministerului Culturii o echipa dedicata problemei listarii UNESCO a Rosiei Montane (din postarea domnului Harosa rezulta ca ar fi existat o echipa in acest sens, din care dansul se mandreste ca a facut parte); iar daca exista (a existat) o asemenea echipa, care este componenta ei, care a fost sau este maniera de angajare si retribuire a membrilor acestei echipe;

Daca domnul Harosa, avocat, a facut sau face parte din echipa la care am facut referire in intrebarea anterioara; intreb acesata intrucat este de notorietate faptul ca domnul Harosa desfasoara o activitate (aparent) pro-bono in cadrul tuturor proceselor pe care Fundatia Soros (prin asociatiile derivate din acesata) si Alburnus Maior (o organizatie de mediu) le-a intentat statului roman pe tema Rosia Montana; iar daca este sau a fost parte din echipa, care este sau a fost forma de colaborare a acestuia cu Ministerul;

Intrucat tema Rosia Montana a fost puternic politizata si polarizata in ultimii ani si intrucat Fundatia Soros (in mod direct si prin asociatiile derivate din aceasta) a avut de la inceput un rol de opozitie publica fata de investitia miniera de la Rosia Montana (concretizata inca de prin 2007 cu deschiderea unei sucursale in Rosia Montana), si intrucat toti cei din postarea d-lui Harosa (Stefan Balici, Vlad Alexandrescu, Corina Suteu, Dumitru Dobrev, Andreea Szabo, Claudia Apostol, Alex Gavan, Oana Bogdan, Marius Harosa) sunt membrii activi in cadrul fundatiei Soros (sau in organizatii derivate din aceasta), va rog sa-mi spuneti daca la nivel de minister s-a realizat vreo analiza privind obiectivitatea acestor persoane in ce priveste tema Rosiei Montane; iar daca nu s-a realizat, va rog sa-mi spuneti cine a facut posibila implicarea acestora intr-o tema atat de sensibila ca listarea UNESCO, stiuta fiind subiectivitatea acestora in legatura cu acest subiect;

In postare se face o referire la „cei care nu ne-au impiedicat – prietenii stiu cine”; ati putea sa ne spuneti cine sunt acei „prieteni” care ar fi putut dar nu au impiedicat demersul de listare?

In ce forma si in ce calitate niste reprezentanti de frunte ai statului roman (ministrii culturii Corina Suteu, secretarul de stat Oana Bogdan, directorul Institutului National al Patrimoniului Stefan Balici, senatorul Vlad Alexandrescu) colaboreaza si „fac echipa” cu niste persoane fizice, membrii ai unor ONG-uri legate de fundatia Soros – Dumitru Dobrev, Andreea Szabo, Claudia Apostol, Alex Gavan? Care a fost modul in care a functionat aceasta echipa mixta de oficiali ai statului roman si persoane fizice si ONG-uri legate de Fundatia Soros? Au existat sau exista forme de colaborare contractuala intre Ministerul Culturii sau alte institutii ale statului roman si aceste persoane fizice sau firmele acestora sau apropiati ai acestora?

Avand in vedere ca oficialii statului mentionati mai sus au detinut sau detin societati comerciale si ONG-uri, in mod direct sau prin persoane interpuse, societati si ONG-uri specializate in domeniul reabilitarii patrimoniului construit precum si accesarii de fonduri destinate aceluiasi scop, s-a facut o analiza daca demersul acestora (aproape) agresiv si extrem de pripit de listare UNESCO a Rosiei Montane nu se face tocmai pentru ca ulterior sa beneficieze de contracte si fonduri destinate unei (eventuale) reabilitari a patrimoniului de la Rosia Montana, asigurandu-si prin implicarea din aceasta etapa incipienta un avantaj competitiv, ceea ce ar constitui un conflict major de interese?

In final, in contextul in care statul roman (pe care si dumneavoastra il reprezentati) se gaseste intr-o disputa juridica cu investitorii de la Rosia Montana, care poate avea consecinte economice serioase pentru statul roman, va rog sa-mi comunicati daca a existat o analiza juridica a consecintelor listarii UNESCO pentru procesul dintre stat si investitor; va intreb aceasta intrucat o eventuala listare UNESCO echivaleaza cu o nationalizare a investitorilor de la Rosia Montana.

In speranta ca veti avea timpul si amabilitatea de-a raspunde solicitarilor mele si reiterand faptul ca aceste informatii sunt deosebit de importante pentru demersul jurnalistic pe care-l intreprind, va multumesc si va doresc spor in ceea ce faceti.”