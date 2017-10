Schimbări în STATUTUL POLIȚISTULUI. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare ?

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, în plenul Camerei Deputaţilor, că a propus amendarea articolului din Statutul poliţistului, care permite pensionarea în anumite situaţii chiar şi la 45 de ani.

„Ordonanţa 21/2016 de modificare a Statutului poliţistului (…) a fost emisă de guvernul tehnocrat în cursul anului trecut, în urma unei înţelegeri cu sindicatele poliţiştilor. Acest articol, coroborat cu prevederile legii pensiilor militare, oferă posibilitatea încetării raporturilor de serviciu cu drept la pensie, în caz de reorganizare, sau pentru nevoile ministerului. Am propus amendarea acestui articol, în cadrul dezbaterilor pe care le avem în prezent cu sindicatele pentru modificarea Statutului poliţistului. Eu vreau acest lucru. Sper să am de partea mea şi înţelepciunea sindicatelor în acest sens”, a declarat Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a fost invitat în plenul forului legislativ pentru a clarifica situaţia unor persoane din MAI care s-au reangajat în sistem, după ce se pensionaseră.

Potrivit ministrului de Interne, în ceea ce priveşte efectele înregistrate în anul 2016, se constată că în numai şase luni au încetat raporturile de muncă cu MAI 488 de angajaţi, cu vârste de până la 47 de ani.

Carmen Dan a arătat că poliţiştii sau militarii care se pensionează se pot întoarce în sistem în aceeaşi calitate numai prin concurs, însă odată reîncadraţi plata pensiei încetează, potrivit legii.

Referitor la încadrarea în funcţie de la Cabinetul demnitarului, ministrul de Interne a explicat că în MAI sunt aproximativ 127.000 de funcţii în plată, iar dintre acestea numai 24 sunt funcţii de consilier la cabinetele demnitarilor – ministru şi secretar de stat, iar aceste funcţii se ocupă în baza prevederilor OUG 32/1998, fără examen sau concurs, prin numire directă de către demnitar pe perioada mandatului său.

„Nu am adus în cabinetul meu oameni politici, nu am adus rude, nu am adus prieteni sau oameni de pe stradă, care să nu aibă legătură cu acest minister. Cu excepţia domnului Raed Arafat, toţi ceilalţi secretari de stat ai ministerului sunt ofiţeri din cadrul ministerului. La fel subsecretarii de stat, secretarul general sau adjuncţii acestuia. Nimeni nu a venit din afara acestei instituţii”, a subliniat Carmen Dan.