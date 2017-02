RUGĂ pentru ȚARĂ ! Daniel Rusu : ”Iartă-ne Doamne, că ne-am bătut joc de această țară” – MESAJ DUR PENTRU CEI CE ȘI-AU UITAT VALORILE

În aceste zile, România este supusă unui exercițiu de manipulare fără precedent în ultimii 26 de ani. Cetățenii au nevoie de unitate și credință. Mesajul unui tânăr primar din județul Alba, transpus în rugă pentru țară, evidențiază naivitatea poporului român, felul în care acesta uită de demnitate și de valori.

Primarul din Șpring, Daniel Rusu, vorbește despre România înjurată de români, ridiculizată și manipulată de cei ce în cele mai multe cazuri și-au uitat și limba.

Iartă-ne Doamne, că ne-am bătut joc de această țară!

” România și cei câțiva cetăţeni simpli, muncitori, cu credință în Tine și ne atinși de, flagelul politic”… meritau altceva mai bun! Doamne, Dumnezeul nostru, de mai mult timp am dorit să-ţi adresez câteva rânduri dar am tot aşteptat crezând că poporul meu, odată binecuvântat de Tine, se vă regăsii şi va re căuta drumul ce duce către dragostea Ta faţă de el, către Adevăr și Credință.

Ei ce crezi Doamne? Aseară nu târziu a apărut pe televizor un tip, numit şi nu ales să ne conducă destinul, zicând că ei şi cei 4,3milioane de români au adus şi vor duce România în dezastru, am înmărmurit refuzând să cred că cei 4,3 milioane pot fi complicii lor. Apoi a ieșit mai marele aleşilor care tuna și fulgera spunându-ne, cu gura încleștata și dinții strânși, ca poporul din strada va câștiga și, Ciuma Roşie” va dispărea ptr totdeauna împreună cu mlădiţele ei… Doamne, cum poţi accepta ca două găşti turbate conduse de doi nebuni să frângă în două inimă bietei Romani? Cine câştigă şi cine pierde din această bătălie a orgoliilor Dumnezeule? De ce trebuie ca noi cei mulţi să pierdem mereu? M-am decis să-ţi scriu azi câteva rânduri și fac asta din dorinţa de a afla şi eu ce se întâmplă cu poporul căruia, prin dragostea Ta, i-ai dat atâtea daruri: aur, petrol, gaze, ape, munţi, păduri, doine şi privighetori, olimpici, inovatori şi inventatori, pe Eminescu, Țuțea, Eliade, Coandă, Vulcănescu, Maniu, Brâncuşi… Ce crezi că s-a ales de darurile Tale şi de acest popor?

ROMÂNIA pe care o știu eu, nu era aşa. Nici oameni lângă care am crescut, nu erau aşa… poate nici eu nu eram aşa, și nici chiar Tu, Doamne, nu erai așa…

Din 1945 până în 1962, niște personaje josnice, lipsite de inimă și conștiință, au arestat şi omorât în puşcarii comuniste toată elita României. Oameni frumoși și deștepți, tineri, medici, preoţi, intelectualii vremii, au fost omorâți și aruncați în gropi comune, fără rânduiala creştinească. Li s-au confiscat case, pământul, boii, caii, vacile spunând poporului că ne vor duce în epoca de aur, demolându-ne biserici şi luându-ne accesul de a intra în propria casa, să ne rugăm şi să ne pomenim morţii. În decembrie 1989, deși eram doar un puștan, îmi amintesc că mila Ta a deschis poarta sufletului adunându-i la o lalta pe romani doar pentru numai câteva zile, decisive și binecuvântate, care credeam că ne va aduce libertatea mult visată. Nu a fost aşa. Cei care au venit ne-au luat banii prin bănci, ne-au luat toată agoniseala, prin Caritas, îndatorându-ne fără precedent… iar după au început să împrăştie acest popor visător şi dezorientat, te miri pe unde, prin ţări străine, pentru că i-au tăiat toată industria, pădurile, au schimbat cursul apelor pârjolind aproape totul și au prădat pana și interesul naţional. Ce a mai rămas din popor? Din când în când îi scoate grupaţi la fasole şi ciolan, la ajutoare de prin Europa stând la pândă şi când încep să se calce în picioare îşi aduc televiziunile să-i filmeze cică n-ar fi destulă umilinţă trebuind să-i vadă toată lumea.De vreo 26 ani încoace ne tocmim şi ne amăgim cu bunăstarea închipuita, cu cojile de la masa stăpânilor, în timp ce ei dau, dur, atacul la tot ce ne-a mai rămas: puţin aur la Roşia Montana, un combinat strategic numit Oltchim pădurile tocate și vândute în Austria etc., Scoală şi spitale… ioc… apa c anal și drumuri asfaltate… ioc. Pensionarilor le spun că le da 4% la pensii în timp ce preţurile au crescut cu 40%, inflaţia aşa cu 10-12% ne mai ajungându-le banii nici să-şi plătească lumânări sau medicamente. Plătim 2500 lei, Doamne, pentru a ţine un puşcăriaş iar copii noştrii cresc cu 400 lei. Dar ce mă doare doamne cel mai tare este ura şi răutatea din ochii semenilor mei, ura şi întunericul din sufletul lor, deznădejdea şi neîncrederea în mine şi în Tine şi în viitor şi în tot, a celor ca mine care gândesc puțin altfel, care cred că dacă zbiară sau dacă jignesc sunt mai presus de mine. Şi ei şi eu cred că avem dreptatea noastră, deşi ştim bine ca dreptatea e doar la tine Doamne. Şi Tu ai spus Doamne, Cel fără de greşeala să arunce primul cu piatra”… Ai lăsat Doamne dreptatea să ne-o împartă hoții… Ajunge Doamne, suntem noi… poporul Tău! Pentru că nu vreau să te mai plictisesc, te rog Doamne, spune-ne adevărul: Să fie începutul Apocalipsei din România? Sau trebuie să nu mai credem în minciună, ură şi să scăpăm de ei, regăsindu-te urgent pe tine, frumosul din lăuntrul sufletului nostru și puterea de a recunoaște că nu avem întotdeauna dreptate!

Iartă-ne Doamne că ne-am bătut joc de darurile tale şi trimite îngerii să reverse dragostea Ta peste acest popor martir, chinuit, şi readuna-ne în grădina ce ne-ai dăruit-o numită România! Îţi mulţumim şi iartă-ne pentru că am apucat-o pe drumuri greşite! Mulțumesc Dumnezeule că ești prietenul meu și că mă înțelegi. Mulţi care o să citească sunt sigur că nu o să înțeleagă! ” – scrie Daniel Rusu