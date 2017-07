Roger Federer și-a trecut in palmares al nouălea titlu la Halle

un material realizat de : Dana Crainic

Gerry Weber Open este un turneu de tenis care are loc la Halle Westfalen (Germania) din anul 1993.

Anul acesta a sărbatorit un sfert de secol de existență. Turneul are un premiu în valoare de 1,836,660 euro și este un turneu de 500 de puncte ATP.

Jucători de elită din lume luptă pe terenurile de iarbă de la Halle, înaintea turneului de Mare Șlem de la Wimbledon.

Primul câștigător al acestui turneu a fost Henri Leconte în anul 1993 într-o finală disputată împotriva lui Andrei Medvedev și câștigată de francez cu 6-2, 6-3. Pe parcursul celor 25 de ani, turneul a fost câștigat de diferiți jucători, dar doar unul singur de mai mult de trei ori, Roger Federer, care anul acesta și-a trecut în palmares al nouălea titlu pe arena Gerry Weber, care este situată pe strada care îi poartă numele marelui campion elvețian, fiind unul dintre turneele preferate ale acestuia, după cum a declarat în numeroase rânduri.

Fostul lider mondial a ajuns la al 92-lea turneu câștigat în carieră și la al patrulea în acest an.

Numărul 5 mondial, în vârstă de 35 de ani, fără să piardă vreun set pe parcursul acestui turneu, s-a impus în doar 53 de minute, în două seturi, cu scorul de 6-1, 6-3, în fața tinerei speranțe, de doar 20 de ani, numărul 12 ATP, Alexander Zverev. Acesta a câștigat anul trecut în fața elvețianului în semifinale, anul acesta însă, a avut doar o șansă de break in fața acestuia.

Triumful de la Halle este repetiția finală pentru Roger Federer înaintea celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului, cel de la Wimbledon. Elvețianul pare să fie într-o formă foarte bună înaintea acestui turneu, pe care își dorește să îl câștige și în acest an, după șapte victorii pe iarba londoneză.

Fiind unul dintre cei mai iubiți tenismeni din toate timpurile, fanii îl așteaptă după fiecare partidă pentru o poză sau un autograf de la idolul lor, elvețianul fiind foarte răbdător cu fiecare în parte.

La acest turneu a participat si Horia Tecău alături de olandezul Jean-Julien Roger, dar au ajuns doar până in sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului, fiind învinși de către Fabrice Martin și Albert Ramos-Vinolas. Perechea româno-olandeză are două victorii și două eșecuri pe iarbă în acest an. (foto Dana Crainic)