Reacții dure din partea colegilor lui Alex. Era epuizat după două zile infernale și NIMENI nu se SESIZEAZĂ

Moartea tânărului de 22 de ani în cumplitul accident de pe un drum național din Franța a stârnit reacții dure din partea colegilor,” şoferi de comunitate”. Aceștia au scos la iveală modul prin care sunt exploatați şoferi pe șoselele Europei, mai ales cei tineri. Faptul că nu le sunt plătite autostrăzile şi oamenii sunt obligați să meargă pe drumuri naționale, fiind epuizați și expuşi riscurilor.

” Să-ţi fie țărâna ușoară colegu Alex #B300SNE ! Oare Tu!.. dispecer care dai TŢ Cum vrea capul tău, mai poți dormi noaptea când vezi ce se întâmplă di cauza oboselii acumulate! – Cum te simți când o familie își jeleşte fiul? – Cum îți mai privești soră sau fratele când ști că o soră își plânge fratele! – Cum îți mai poți strânge în brațe iubita/urcând şti că o iubită nu mai are pe cine!… Oare TU!… patron care doar te plângi ” că nu merge treaba!” Chiar nu poți plăti șoferi așa cu spune legea și convențiile europene în materie de transport evitând astfel tragedii! Dați șoferilor salariu adecvat!… Vă plângeţi mereu dar vă duceți rapid la reprezentanţa să dați avans la mașină nouă! OARE NOI ȘOFERII DE CE NU PUTEM EVITA TRAGEDI DE FELUL ĂSTA?… LA FIECARE DIN NOI SITUAȚIA ESTE DIFERITĂ! MOTIVUL PENTRU CARE ACCEPTĂM CONDIȚIILE IMPUSE SÂNT DIFERITE DE LA ȘOFER LA ȘOFER! Oare bani au prioritate… oare bonusuri… oare să fi văzut” bine” în dispecerat… oare să ai 10 mașini pe comunitate… VIAȚA ARE PRIORITATE! HAI DECI SĂ FIM MAI UNIȚI ȘI MAI RESPONSABILI… SINCERE CONDOLEANȚE FAMILIEI!… NU AM POSTAT ĂSTA CA MOTIV DE DISCUȚII CONTRADICTORII… AM POSTAT CA MOTIV DE REFLECȚIE ATÂT CA ȘOFER CA DISPECER CA PATRON!”

După un drum de 2300 km ca pasager am înţeles cu ce se mănâncă meseria pe care voi o practicaţi deci tot respectul ptr toţi şoferii comunitari

Dragi colegi m-am uitat pe pagina şi profilul colegului nostru care s-a dus… din câte am observat era tare abătut în ultima vreme prin postările sale… se vede clar că era stresat de cei de la firmă având curse care mai de care… nu condamn pe nimeni dar nu merită alergătura până pici la volan… iar din utimile comentarii pe ulimile postări era debusolat cu privire la ce decizie să ia referitor la munca pe care p presta… ba era pro… ba era contra… se vede că a cedat din punct de vedere extenuării la care era supus ritmului de curse pe care le făcea… păcat că tot el… susținea că oboseala la volan nu e bună… de ce nu se decide momentul acela că trebuie să scot cheia din contact şi gata…

” Cine m… maşi se crede acel gunoi de dispecer?… nu va mai riscați viaţa colegii pt. nişte gunoaie care văd doar bani în faţa ochilor, gândiţi-vă de două ori înainte de a pleca obosit la drum. Merită sacrificiul???”

” dacă ştie cineva să facă un grup pe facebook în care să se semnaleze abuzurile care se fac de patroni sau dispeceri asupra şoferilor de 3,5 t în care să invităm poliţia să vadă paginile grupului. Ăsta referitor la orele de condus din cauza cărora se întâmplă accidente. Asta vis a vis de accidentul colegului nostru din sebeş.”

” Copilaşi fără experienţă… Nu mai acceptaţi să lucraţi aşa nebuneşte… lucraţi frate la program normal sunt zeci de firme acum care au nevoie… eu într o săptămână am refuzat 5 oferte pe Germania… Să lucreze patronii şi dispecerii ăia nenorociţi care distrug vieţi. Dispeceri de căcat care nu au nici măcar categoria B şi ei vorbesc de, conduita preventivă” Ruşine să le fie… sunt în stare să o vândă pe mama lor pentru câţiva euro… Oameni fără caracter…”

Sunt doar câteva reacții ale celor ce îl cunoșteau pe Alex. Mai mult șoferii au început să se solidarizeze și să doneze bani pentru ajutorul familiei care trece prin moment grele.

Alex avea 22 de ani și era din Sebeş a murit pe o şosea din Franţa, în localitatea d’Exideuil sur Vienne, conducea o camionetă la ora 3.30 noaptea. Camioneta a lovit o altă maşină de marfă care venea din sens opus, cele două maşini fiind proiectate într-o casă. Aruncat afară din camionetă, şoferul român a murit pe loc. Celălalt şofer a ajuns la spital în stare gravă.

Alex era angajat al firmei Excelent din Aiud iar colegii acestuia susțin că a fost obligat să parcurgă 1950 de kilometrii în 20 de ore. Tânărul șofer a explicat colegilor că este obosit, dormise două ore în trei zile, însă nimeni nu a avut ce face.