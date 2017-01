Reacții dure a reprezentanților asociației ProRoșia Montană după vizita ambasadorului Paul Brumell în comuna din Munții Apuseni. Alteța Sa a sfidat autoritățile locale și județene și i-a umilit pe localnici

Ambasadorul Marii Britanii, d-l Paul Brumell, s-a deplasat la Rosia Montana intr-o vizita privata (?!), in cursul zilei de joi. Acesta nu a anuntat primaria sau consiliul local despre aceasta vizita, in schimba s-a intalnit in piata din Centrul Istoric cu candidatul USR/Soros la Senatul Romaniei, cu d-l Zeno Cornea (un oponent al mineritului din Rosia Montana, pensionar din minert), care i-a fost gazda si ghid.

Noi, rosienii am aflat intamplator de vizita de la fortele de ordine aflate in numar neobisnuit de mare in Rosia Montana. Ne-am strans si noi in piata, am incercat sa-l abordam si initial n-a vrut sa discute cu noi. Ulterior a stat putin de vorba cu noi, fiind insa mai mult decat evident faptul ca putin ii pasa de Rosia Montana si de sansa reala de dezvoltare prin minerit, ci ca isi doreste mai degraba un muzeu cu oameni vii si saraci la Rosia Montana, pe care sa-l poata vizita cei ca dansul si ca Printul Charles, seful domniei sale, asa, din cand in cand…

Nu am inteles asocierea Ambasadei Marii Britanii cu Fundatia Soros, mai ales ca din cate mai stim si noi, nu demult Soros devaloriza Lira Sterlina si isi batea joc de economia Marii Britanii. Iar acum, in loc sa ajute Rosia Montana si Romania sa-si dezvolte unul din sectoarele economice care ar putea sa aduca crestere economica si competitiivitate tarii noastre, D-l Ambasador isi da mana cu Soros pentru boicotarea mineritului din Romania.

Repetam ce i-am transmis ambasadorului si la Rosia: NU DORIM SA MERGEM IN MAREA BRITANIE SI SA LUAM LOCURILE DE MUNCA ALE BRITANICILOR! VREM SI PUTEM SA MUNCIM ACASA LA NOI!