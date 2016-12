Prozelitism în taberele organizate la Oașa și Găbud. Drama unei familii din Craiova după ce băiatul lor a ajuns într-o astfel de tabără dedicată tinerilor

Reacții dure în urma anunțurilor despre organizarea de tabere de tineret ale Arhiepiscopiei Române . Ce se întâmplă la Oașa și Găbud este revoltător.

Părintele unui adolescent din Craiova, care a fost într-o astfel de tabără la Manastirea Oasa, judeţul Alba, descrie drama şi traumele prin care trece acum familia, urmare a efectelor învăţăturilor primite de adolescent în timpul taberei şi ulterior.

Scrisoarea primită de la părintele adolescentului pe adresa redactiei noastre , atrage atenţia tuturor părinţilor şi a BOR asupra evenimentelor de la Mănăstirea Oaşa, este redată integral:

“Din pacate, familia mea a fost victima a unei astfel de tabere, organizata la Manastirea Oasa.

In iarna anului 2014, in perioada Craciunului, fiul meu a fost in tabara de la Oasa, organizata prin ASCOR .La intoarcere a venit placut impresionat de ceea de a vazut sii s-a aratat pe acolo, fara sa dea nimic de banuit la ce se va intimpla ulterior…

Intre timp l-am vazut putin schimbat, repeta cuvinte care anterior nu le folosea (viata simpla, mintuire…), pe care mai târziu le-am regasit in interviurile date de parintele Iustin Miron pe Internet.

In data de 15 iulie, dupa ce a luat Bacalaureatul, avand nota 10 la matematica, ne-a spus ca pleaca la Bucuresti impreuna cu alti colegi pentru a se inscrie la facultate si nu s-a mai intors acasa. Am aflat de la prietenii lui ca nu a mers la Bucuresti, ci s-a dus la Manastirea Oasa pentru a se face calugar.

Am plecat dupa el la manastire in ziua imediat urmatoare. Atunci l-am cunoscut prima data pe parintele staret Miron Iustin si chiar am avut incredere in el. I-am spus ca voi depune eu actele copilului pentru admiterea la Facultatea de Automatica din Craiova si ca nu am nimic impotriva sa-si petreaca vacanta de vara la manastire, daca el are atractie catre viata bisericeasca. Totodata, vazand noua lui vocatie, am propus sa urmeze studiile Teologice, daca dupa terminarea studiilor la facultatea la care s-a pregatit ar fi dorit acest lucru . Parintele Iustin ne-a dat de inteles ca este de acord cu noi. Din pacate, increderea noastra a fost amarnic inselata .

Intre timp am incercat sa inteleg decizia fiului meu si schimbarea pe care a hotarat sa o faca in viata lui. Am aflat cu surprindere ca toata perioada dupa tabara din iarna a fost in permanent contact cu staretul(am verificat apelurile telefonice, abonamentul lui fiind pe numele meu). I-am cunoscut pe cei doi duhovnici pe care ii avea in Craiova (Parintele Eugen Bacioiu si Parintele George Sorescu) Amandoi mi-au spus ca l-au sfatuit sa urmeze calea educatiei, a scolii si nu a calugariei.

In apropierea inceperii anului universitar am mers la Manastirea Oasa sa-l iau acasa, dupa cum am crezut eu ca stabilisem cu staretul. L-am gasit pe copil total schimbat, cu un comportament negativ fata de familie. In plus, staretul a refuzat sa-l sfatuiasca sa-si continue studiile la facultatea la care era admis.

Dupa aceste discutii, am facut memoriu la Arhiespiscopia Alba Iulia.

Memoriul a fost avizat favorabil pentru familie, copilul trebuia sa se intoarca acasa sa inceapa studiile la Facultatea Automatica Craiova .

Avand decizia Episcopului de Alba Iulia, am mers in data de 27 Septembrie la Mănastirea Oasa ( la indemnul Parintelui Exarh Andrei, superiorul parintelui staret Iustin ) sa-l iau acasă. Staretul Iustin l-a sfatuit sa nu respecte decizia, spunand ca va face contestatie la hotararea Arhiepiscopiei. Am fost din nou uimit sa constat atitudinea copilului de respingere a familiei. In plus nu-mi raspundea la intrebarile mele, ci repeta ceea ce spunea staretul.

Dupa doua zile am fost informat ca plecase de la manastire cu o masina de ocazie. Nu a ajuns acasa si am cerut ajutorul Politiei. Raspunsul oficial a fost ca băiatuldaduse o declaratie la Politia Sugag ,ca nu se intoarce acasa ci se duce la o alta manastire. Ca urmare a acestei declaratii, Politia nu a mai inceput cautarile lui.

Totodata, mi s-a spus ca o declaratie asemanatoare a fost data de o fata din Sibiu, care a fost gasita ulterior de familie la o manastire din Olt.

A fost dus la o manastire din Suceava, apoi luat inapoi la manastirea Oasa si tinut ascuns de privirile vizitatorilor.

In acest timp (sfarsitul septembrie – decembrie 2015 ) la solicitarile mele scrise catre Patriarhie, nu am primit nici un raspuns…

In ianuarie 2016 la insistentele mele la Arhiespiscopia Alba Iulia si Patriarhia Bucuresti (promitind Patriarhiei un scandal mediatic mai mare decit al clubului Colectiv ) , am fost anuntat sa vin sa imi iau fiul de la Alba Iulia .

L-am recuperat intr-o stare foarte proasta fizic, dar mai ales psihic, repetind mesaje care nu ii apartineau.

In urma acestor actiuni coordonate ale BOR, fiul meu a pierdut un an de facultate, iar familia a fost puternic traumatizata .

Am facut un memoriu Patriarhiei Bucuresti, solicitind sa opreasca taberele duhovnicesti la Mănăstirea Oasa şi sa analizeze ce se întîmplă acolo, in realitate de prozelitism , dar nu am primit nici un raspuns, desi solicitarea a fost una scrisă”.