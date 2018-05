Prima competiție desfășurată la Theodora Golf Club și-a desemnat câștigătorii

Cupa Transavia, prima competiție ce a avut loc la Theodora Golf Club a strâns un număr record de jucători înscriși: 138 în două zile de concurs cu sistem de joc: stable ford pe categorii de Handicap 0-18; 18.1 -36 Domni și Handicap 0-18/ 18.1 -36 doamne, categoria Juniori HCP 0-18, Seniori Locul I, Brut, cel mai bun scor pe teren: Locul I, premii speciale: Longest Drive, Nearest to the Pin și Hole in One.

După două zile de competiție, duminică seara, 29 aprilie, au fost anunțați câștigătorii la prima competiție desfășurată la Theodora Golf Club, Cupa Transavia- ediția a X-a, ediție aniversară.

Juniori:

Locul III – Barbu Andrei

Locul II – Paul Baciu

Locul I – Alexandru Toma

Premiile speciale:

Longest Drive: – Marian Lepădatu

Nearest to the Pin: – Nick Eftimie

Hole in one: – (nu s-a câștigat)

Doamne HCP 18.1-36

Locul III – Luminița Tzakis

Locul II – Alexandra Florea

Locul I – Peggy Toader

Doamne HCP 0-18

Locul III – nu s-a alocat, nu au fost suficiente participante

Locul II – Anca Codrin

Locul I – Mihaela Pal

Domni HCP 18.1-36

Locul III – Adrian Sasu

Locul II – Trif Alin

Locul I – Cătălin Nestianu

Domni HCP 0-18

Locul III – Alexandru Bărbat

Locul II – Ioan Scridon

Locul I – Florin Segărceanu

Seniori: Locul I Gabriel Barzescu

Brut Locul I – Nick Kovacs

Premiile oferite au constat în trofee și carduri cadou. Mulțumim partenerilor: Scandinavian Development, Electrogrup, RMB Interauto, Tudor Tailor, Unilever- Ben & Jerry’s, Golf Studio, Vitamin Well, Coca Cola-Dorna, Davidoff, Crama Oprișor, Stella Artois, Jidvei, Ciumbrud, Alin Trif, Liquid Store, Selgros, Lamacos RMB.

Sezonul competițional continuă la Theodora Golf Club cu Cupa Autoklass, 5 mai 2018, lista cu competițiile de golf o găsiți aici: http://theodoragolfclub.ro/ro/turnee