Prefectii, subprefectii si inspectorii guvernamentali revin la vechiul statut. Guvernul vine cu o nouă strategie a funcției publice.

Un proiect de modificare a Statutului functionarilor publici scoate prefectii, subprefectii si inspectorii guvernamentali din categoria functionarilor publici, urmand ca acestia sa fie asumati politic.





Potrivit proiectului obtinut de HotNews.ro, la art 118/2 se arata ca „functiile publice de prefect, subprefect si inspector guvernamental se desfiinteaza la 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi”.

Ce mai prevede proiectul de lege legat de prefecti si subprefecti:

„Pe o perioada de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi functiile de prefect, subprefect si inspector guvernamental sunt functii publice din categoria inaltilor functionari publici iar regimul juridic aplicabil este cel prevazut de prezenta lege pentru functiile publice din categoria inaltilor functionari publici.

(3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi inaltilor functionari publici numiti definitiv la data intrarii in vigoare a prezentei legi in functiile publice de prefect, subprefect si inspector guvernamental, li se aplica una dintre urmatoarele masuri:

a) mobilitate intr-o functie publica din categoria inaltilor functionari publici;

b) transfer intr-o functie publica din categoria functiilor publice de conducere sau executie;

c) mutare definitiva intr-o functie publica din categoria functiilor publice de conducere sau executie;

d) eliberarea din functia publica in conditiile prevazute la art.99 alin.(1) lit.b), la implinirea termenului prevazut la alin.(1), daca nu a ocupat o alta functie publica in conditiile prevazute la lit.a)-c)”.

Proiectul de lege propune si ca „stabilirea functiilor publice specifice si echivalarea acestora cu functiile publice generale se realizeaza in termen de maximum 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi”.

In categoria functiilor publice specifice intra cele de auditor public, inspector vamal, manager public, arhitect sef.

Nu este clar ce incadrare vor avea acestia si ce modificari vor fi operate in grilele de salarizare.

Modificarea este in concordanta cu o declaratie facuta la inceputul acestei luni de vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, care a spus, la Bistrita, ca „vorbim despre functii de demnitate publica, adica secretar de stat si subsecretar de stat: prefectul – secretar de stat, subprefectul – subsecretar de stat”.

„Anul trecut, guvernul anterior a adoptat o strategie a functiei publice, in consens cu reprezentantii Comisiei Europene. Primul punct in aceasta strategie se refera la prefect si subprefect – functii de demnitate publica. Guvernul Grindeanu, prin programul de guvernare, a preluat elementele strategiei adoptate anul anterior si a instituit exact acelasi element: prefect si subprefect – functii de demnitate publica. In acest sens se va modifica Legea 188, cu statutul functionarului public, Legea 340 – legea prefectului. Vorbim despre functii de demnitate publica, adica secretar de stat si subsecretar de stat: prefectul – secretar de stat, subprefectul – subsecretar de stat’, a spus Shhaideh.

La nivelul județului Alba nici până la această oră nu s-au făcut numiri în aceste funcții chiar dacă actualul prefect și subprefect au mandatele expirate.

(sursa:hotnews.ro)