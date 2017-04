Povestea impresionantă a CIREȘULUI URIAȘ de la Petrești. Lucian Blaga sub cireșul său din Beiwerk a prevăzut prezentul iar Dorin Pavel a scris marele plan energetic național

– Negrule, cireşule,

gândul rău te-mprejmuie.

Jinduiesc la taine coapte

guri sosite-n miez de noapte.

Om şi păsări, duhuri, fluturi,

nu aşteaptă să te scuturi.

Prea eşti plin de rod şi vrajă,

vine furul, pune-ţi strajă!

– Las,să vie, să culeagă,

vara mea rămâne-ntreagă.

Stelele deasupra mea

nimeni nu mi le-a fura!

Cireşul are circa 135 de ani şi are în continuare și în acest an o producţie de fructe de invidiat. Faimosul cireş de la Petreşti are peste 20 metri înălţime şi grosimea depăşeste în anumite locuri chiar şi trei metri. de asemenea, copacul are o circumferinţă a coroanei de peste 50 de metri.

Locul numit Beiwerk din Petrești era punctul de întâlnire al poetului Lucian Blaga cu nepotul său Dorin Pavel. Se intalneau venind pe Valea Sebeşului pentru a discuta despre situația tumultoasă a țării.

La Petrești în Beiwerk se întâmplau următoarele. A fost adusă o familie din Italia ( procomuniști specialiști în hârtie ) sunt și acum descendenți în Petrești. Aceștia au venit și chiar au preluat fabrica de hîrtie Petrești la naționalizare . Dorin Pavel a scris în Beiwerk marele plan energetic național ( chiar acolo sub cireș) iar unchiu său , Lucian Blaga era nevoit să asiste la tot ce urma și se plănuia aici sub acest cireș. Era un loc conspirativ. Puțin e cunoscut că defapt Blaga era nevoit uneori să participe la partide de vânătoare și pescuit împreună cu Sadoveanu. Cu toate că el era clar un anticomunist iar Sadoveanu și nepotul său Dorin Pavel un procomunist sovietic – ne povestește Constantin Binder, proprietarul cireșului.

Anual , zeci de curioşi care trec pe Valea Sebeşului se opresc să vadă faimosul cireş de care au auzit doar în poeziile lui Blaga.

De când a înflorit cireşul, unii săteni din localitate vin să se încarce pozitiv la umbra copacului. Specialiști spun că este cel mai mare exemplar din Europa.