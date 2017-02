Poliția Locală riscă să primească o lovitură dură de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Agentii Politiei locale ar putea ramana fara dreptul de a-i amenda pe soferi, in trafic, asa cum procedeaza in prezent ca sa-i ajute pe cei de la Brigada Rutiera.

Decizia va fi luata, de Inalta Curte, care a fost sesizata de Avocatul Poporului, pentru ca unele instante anuleaza sanctiunile date soferilor de politistii locali in timp ce altele, nu.

Unii judecatori considera ca procesele verbale incheiate de politistii locali sunt legale si tin de competenta acestora de a da amenzi. Altii au sustinut ca politistii locali nu au competenta. Confuzia pleaca de la legi.

Pe de o parte, legea privind circulatia pe drumurile publice spune ca numai politistul rutier poate opri, legitima si sanctiona un sofer. Cum nu erau suficienti agenti, autoritatile au apelat la politia locala care a primit dreptul de a sanctiona conducatorii auto care stationeaza sau opresc neregulmanetar sau intra pe o strada cu acces interzis.

Numai ca hotararea de guvern permite politistului local sa sanctioneze soferul dar, culmea, nu sa ceara actele vehiculului.

„Noi suntem convinsi ca Inalta Curte va admite recursul. Problema e pentru care din solutii va opta. Fiind mai multe opinii in practica e de datoria Inaltei Curti sa stabileasca care din ele e cea corecta.”, a spus Victor Ciorbea.

Daca instanta decide ca legea nu e buna, politisii locali nu mai pot fi si rutieri.

Daca judecatorii sunt de acord ca numai politistul rutier are voie sa sanctioneze soferii, atunci raspunderea se intoarce la Brigada Rutiera. Numai cei de aici vor putea sa va sanctioneze daca ati parcat neregulamentar si tot numai ei vor putea sa dirijeze trafcul in intersectii. Problema este ca, Brigada Rutiera are un deficit de personal de 25 la suta.

Asta inseamna ca agentii de la politia rutiera pe langa intocmirea dosarelor penale, accidentele de circulatie sau dirijarea traficului vor fi nevoiti sa se ocupe exclusiv si de sanctionarea soferilor.