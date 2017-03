PICIOARE UMFLATE. Ce boli anunta acest semn?!

Cu siguranta, majoritatea femeilor si nu numai s-au intalnit cel putin o data cu senzatia de picioare umflate in special la finalul unei zile active.Chiar si un studiu recent realizat in aceasta directie sustine ideea conform careia tot mai multe persoane se confrunta cu aceasta afectiune: aproximativ 90% dintre femei cunosc senzatia neplacuta a picioarelo rumflate, spre deosebire de barbatii care inregistreaza un procent de doar 30%.

De unde vine aceasta diferenta colosala?Ei bine, intrebarea ar putea fi considerata una retorica daca ne gandim la pasiunea declarata a reprezentantelor sexului feminin pentru tot ceea ce inseamna incaltaminte cu toc.

Totusi, indiferent cat de incomoziar fi, femeile nu renunta sub nicio forma la pantofii preferati, chiar daca merg la job, ori pur si simplu la shopping.Foarte multe doamne nu constientizeaza efectele pe care le poate avea purtarea indelungata a perechilor de pantofi cu toc mega inalt in situatii in care ar puteasa ii inlocuiasca cu platformecomode, oriincaltaminte cu talpajoasa.

Iata 3 situatii in care mai poate aparea senzatia de picioa reumflate!

Femeileinsarcinate se confruntafrecventcu umflareagleznelorsi a picioarelor. Senzatiaestenormala in timpulsarcinii, insa in cazul in care acestlucru nu inregistreazanicioevolutieinspre bine, atunci, estenecesarainterventiaunui medic intrucatinflamareabruscaoriexagerataarputeaanunta o afectiunegravanumitapreeclampsie. Inflamareapicioarelor se poatedatorasiefortuluifizicexagerat. Pentruacestlucruesteindicatcafemeile care se confrunta cu aceastaafectiunesarenuntemacarpentru o scurtaperioada de timp la activitatile din sala de sport tocmaipentru a-siputeaodihnicorpulsuprasolicitat. Existaanumiteafectiuni ale corpului care, printrealtestarispecificeprecumoboseala, tulburari ale vederii, orisenzatiaacuta de greata, presupunsidisconfortulcreat de umflareabrusca a picioarelor. Un exemplu relevant poate fi reprezentat de categoriapersoanelor care sufera de diabet, multmaiexpuseinfectiilorsi, implicit, senzatiei de picioareinflamate.

Umflareapicioarelor: semn important pentru 6 afectiuni!

Foartemultefemeiconsideracasenzatiafrecventa de picioareumflatesidureroase se datoreazadoarpantofilorextrem de inaltisiincomozi.Putinedoamneconstientizeazafaptulcapicioareleumflate pot reprezentaunsemnal de alarma al corpuluicatre o afectiunemaigrava. Astainseamnacaunnumarextrem de mic de femeiapeleaza la medic atuncicandproblemapicioarelorinflamatepersista.

Totusi, picioareledureroasesiumflate nu suntdeloc de neglijatcaci pot anunta o boalaserioasa care arputeaaveanevoie de parereaconsacrata a unui medic specialist.

Iata 6 dintrecelemaifrecventeafectiuni alcarorsemn initial poate fi reprezentat de inflamareaaccentuata a picioarelor:

Suprasolicitareamusculara. O afectiune care se manifestaprindurereacuta a picioarelorsi, bineinteles, cu umflareaacestora. Foartemultedoamne pun inflamareapicioarelorpeseamapurtariiindelungate a uneiperechiincomode de pantofi, oriaefortuluifizicexagerat, tratandproblemaacasa, farasaconstientizezegravitateasituatiei. E bine, in timp, suprasolicitareamuscularanetratatapoateprovoca rani severe sau rani sistemice care necesitainterventiemedicala. Dacagleznelesuntumflatemaimultezile la rand, atunci, acestaarputea fi unindiciusemnificativ in ceeaceprivesteretentia de apacaurmare a insuficienteicardiace. Asadar, esteobligatoriusa fie solicitataparereaunui medic specialist care sarecomande un tratamentoptim in aceastadirecte. Boli ale rinichilor. O afectiune a rinichilorpoatereprezentacauzapentru care picioarelesigleznelesuntinflamatemai tot timpul. De regula, candrinichii nu functioneazacorespunzator, lichidul se poateacumula in organism sideci, iata un alt motivpentru care foartemultefemei au picioareleumflate. Umflareabruscasauexcesiva a picioarelorpoate fi unsemn de hipertensiunearteriala. Dacaprezentati o umflareseverainsotita de altesimptomeprecumdureriabdominale, varsaturi, dureri de cap acute situlburari de vedere, trebuiesamergetineaparat la medicul specialist. De regula, pantofii cu toc pun o presiunefoarte mare asupraarticulatiilor, ceeacepoate produce afectiuneadenumitaosteoartrita care se manifesta, in primul rand, prinsenzatiaacuta de picioareinflamateinsotite de dureri accentuate. Osteoartritapresupunedeteriorarea, in timp, a cartilajului care protejeazasiinvelestesuprafetelearticulare, asaca, mare atentie! Dacasenzatia de picioareumflateesteinsotita de dureri in pieptsauameteli, atunci, poatereprezenta un indiciucatre o afectiunevasculara care necesitaverificaremedicala.

Se parecaumflareagleznelorsi a picioarelorpoateproveni de la cauzenumeroase, in masura in care doamneleacordasau nu importantaacesteistari. Fie ca are legatura cu incaltaminteaincomodasilipsaodihnei, fie caestevorbadespreindiciimedicale, senzatiapicioarelorumflateesteintalnitafrecventmai ales in randuldoamnelor active.

Tucefacipentru a remediaaceastaproblema?