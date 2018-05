(P) Rujurile mate – CUM sa le folosesti in avantajul tau

Trendul rujurilor mate a aparut prin 2016. Folosite initial pe podium, pentru ca inspira perfectiune, au fost apoi lansate catre publicul larg si de atunci au devenit tot mai cautate, folosite si apreciate de publicul feminin. Insa perfectiunea de pe podium este greu de obtinut in viata de zi cu zi. Greu, dar nu imposibil. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta vara aceasta sa obtii un machiaj reusit.

Rujurile mate arata bine doar pe buze hidratate

Daca vrei sa folosesti rujuri mate, asigura-te ca buzele tale sunt catifelate. Nimic nu arata mai urat decat un astfel de ruj aplicat pe buze crapate si care se exfoliaza. De aceea, inainte de a aplica un ruj mat pe buze, foloseste un buretel exfoliant sau o periuta de dinti (pe care sa o folosesti doar pentru asa ceva) si curata buzele. Daca preferi exfoliantele naturale, poti incerca un amestec de miere cu zahar brun sau cu cafea. Dupa ce clatesti bine, buzele tale nu vor mai avea impuritati.

Urmatorul pas in obtinerea unor buze senzuale este hidratarea lor, pentru ca altfel pielea exfoliata se va usca mult mai repede. Aplica un balsam de buze hidratant si lasa buzele cateva minute pana pielea absoarbe uleiurile. In acest mod rujurile mate aplicate pe buze vor capata un aspect neted si placut. Apoi tamponeaza cu un servetel, astfel incat rujurile mate sa adere cate mai bine pe buze.

Culorile rujurilor mate sunt afectate de culoarea buzelor

Da, asa este. Daca mai multe persoane aplica acelasi ruj, rezultatul va fi diferit, in functie de culoarea buzelor fiecarei persoane. De aceea, pentru a obtine o culoare cat mai apropiata de cea a rujului, foloseste un mic truc: aplica un primer pentru buze. Daca nu ai asa ceva, poti aplica un fond de ten cat mai deschis si o pudra translucida si abia ulterior sa folosesti unul din rujurile tale mate preferate. Oricare dintre cele doua variante au si un al doilea avantaj: vor face rujul mai persistent si nu se va mai intinde atat de usor.

Pentru a evidentia culoarea rujului, foloseste un contur de buze, cat mai apropiat de nuanta acestuia. Creionul dermatograf va crea o bariera intre linia buzelor si piele, iar acest lucru il va face sa nu se intinda si sa reziste mai mult. Daca vrei sa creezi iluzia de volum a buzelor poti folosi un creion nude pe care sa il aplici in exteriorul buzelor (in locul creionului dermatograf).

Ulterior poti aplica rujul, preferabil cu o pensula. Din acest motiv iti recomandam sa incerci rujurile lichide mate, asa ca intra AICI pentru a descoperi o selectie variata de culori. Acestea se aplica usor, cu un buretel si capata aspectul mat in cateva secunde de la aplicare. Ai totusi avantajul unei aplicari uniforme, doar in zona determinata de creionul pentru contur. In plus, folosind un ruj lichid mat poti alege tu cantitatea de ruj pe care o aplici, dar si numarul de straturi, iar riscul de a-l intinde este mai mic

Accentueaza buzele folosind un iluminator

Buzele perfect conturate si aspectul mat al acestora vor fi evidentiate de folosirea unui iluminator pentru fata, mai ales daca alegi o culoare inchisa sau stridenta. Iluminatorul pentru fata este un produs care se aplica in zonele cheie ale fetei, avand particule fine stralucitoare care reflecta lumina. Una dintre aceste zone cheie este pe buza superioara, in asa-numitul arc al lui Cupidon.

In magazine vei gasi iluminator pudra sau sub forma lichida, chiar si sub forma de baton, asa ca intra aici http://www.pensuledemachiaj.ro/catalog/farduri-de-obraz-1 si alege produsul care se comporta cel mai bine cu tenul tau. Nu conteaza ce varianta alegi, atata timp cat il aplici corect. Un iluminator lichid il poti folosi numai dupa fondul de ten, inainte de aplicarea pudrei. Daca il vei aplica dupa, atunci vei avea pete pe fata. De aceea, un iluminator pudra pare cel mai potrivit, putand fi folosit in orice situatie si fiind usor de aplicat.

O alta zona cheie in care se aplica iluminatorul, este deasupra pometilor. Si pentru a nu incarca foarte mult machiajul, poti alege un bluch iluminator, avand in acelasi timp si o nuanta (bronze sau rose, dupa preferinte), dar si particule fine ce vor reflecta lumina si iti vor oferi un look proaspat si revigorat.

Cand vine vorba de a fi frumoase, de a ne rasfata si a ne pregati pentru o noua zi, petrecem foarte mult timp in fata oglinzii. Dar daca inveti unele trucuri, iti poti evidentia trasaturile intr-un mod placut si poti reduce timpul pe care il dedici in fiecare dimineata acestui moment.