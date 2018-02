Orașul Ocna Mureș sabotat de MINESA . Studii TENDENȚIOASE împiedică dezvoltarea localității

Problema studiilor MINESA asupra zonei câmpului de sonde și a terenurilor adiacente. trebuie lămurită odată pentru totdeauna, susține primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Toate studiile MINESA cuprind din belșug sintagme de genul „există posibilitatea”, „ e probabil”, „există riscul” etc etc etc. Dacă însă încerci să afli care este probabilitatea reală de a se întâmpla ACUM ori în viitorii 40-50-60-100 de ani vreunul din oricare din scenariile lor negre pentru oraș, ai surpriza neplăcută să primești un răspuns evaziv „e posibil”. Tot așa cum e posibil să dea o mașină peste tine pe trotuar, tot așa de posibil cum poate să-ți cadă în cap vreo țiglă chiar dacă acolo unde te afli nu sunt construcții.

MINESA, în zona unde ar fi vrut PENNY să construiască un supermarket, are un singur foraj și ăla la 6 m adâncime. E posibil (ca să folosim sintagme celebre) ca acest foraj să justifice pe deplin milioanele de lei cheltuiți din 2007 încoace (vezi HG 644/2007 – 40 milioane lei alocați pentru refacere, regenerare, ecologizare etc etc a exploatării Ocna Mureș) pentru studii, săpături, găuri în pământ și în final să spună „acolo nu se poate construi”.

Și pentru că tot suntem la capitolul „probabil”, „e posibil”, „există posibilitatea”, „există riscul”, să facem și noi la fel. Am spus mai devreme că în zona respectivă există un singur foraj MINESA, la 6 m adâncime. Cei de la PENNY au plătit cu banii lor (nu cu cei din HG 644/2007) un Institut din Valea Jiului, specialist în probleme miniere și nu numai (același care a făcut și expertizele în cazul COLECTIV) efectuarea de foraje (adică mai multe, nu unul singur) în zona respectivă. Adâncime minimă 50 m. Iar rezultatele au confirmat că se poate face o construcție de tip II în acea zonă. „Decât” întreb: ce este mai credibil, un studiu cu un foraj la 6 m sau un studiu cu foraje (adică mai multe, nu unul) la 50 m?

„Este posibil” ca noul studiu MINESA să fie un răspuns ca încercare de decredibilizare a colegilor din Valea Jiului. Și a lui PENNY. Cum de și-au permis să facă pe banii lor, în timp scurt (căteva săptămâni), ceea ce se face pe 10 milioane de lei de mai bine de 10 ani? Este cruntă nesimțire și un atentat la sfânta birocrație. „Probabil” că răspunsul imediat al MINESA este dovada că se dorește un monopol pe o vacă bună de muls pentru unii, dar folosită ca bătaie de joc pentru existența unui oraș cu peste 11.000 de locuitori. De investiții pentru refacerea zonei lacurilor, mai încolo. Deocamdată se studiază intens dacă apa curge de la deal la vale. „Există riscul” să nu fie chiar așa simplă această veche problemă a curgerii lichidelor.

Ca o paranteză a eficienței cheltuirii banului în refacerea câmpului de sonde, acum vreo câțiva ani au fost alocați numai 150.000 lei. Evident, toți banii au fost folosiți pentru paza zonei. Faină realizare, i-ați liniștit pe locuitori iar rezultatele investiției sunt vizibile.

Se spune non stop că din cauza apelor pluviale de pe Banța solul „lucrează” în zona vizată de PENNY. Presupunând că este așa, oare nu cumva canalul de gardă pe care Salina Ocna Mureș îl reface din 2012 încoace și nu îl mai termină ar putea rezolva această problemă? Fără a fi tendențios, realitatea arată că lucrările la această porțiune din canalul de gardă nici măcar nu au început. Și atunci despre ce vorbim? Încă nu s-a aflat cum curge apa? Mai sunt 30 milioane lei din HG 644/2007, folosiți-i cu încredere, sperăm să ajungă pentru a găsi un răspuns „probabil” la această problemă existențială majoră: cum curge apa, din deal în vale sau din vale în deal. Poate vă dă cu zecimale răspunsul…

Tot pentru MINESA: să dai ca literă de lege niște rezultate obținute cu metode „în perfecționare” e o decizie care frizează absurdul. Ocna Mureș nu este teren de joacă și nici de experimente. Ori faceți o treabă cu metode verificate, certe, ori „probabil”, dar cu grad de certitudine, lăsați pe alții care știu ce fac să dezvolte studii pe câmpul de sonde și zonele adiacente. „Există riscul” garantat să te decredibilizezi singur justificându-ți activitatea cu niște rezultate pe care le obții folosind o „metodă în perfecționare”…

Să zbori cu avionul e mai puțin periculos decât să mergi cu mașina. E demonstrat statistic, e un lucru sigur, nu probabil. Dar toți dezvoltă scenarii negre de prăbușiri, cu sute de morți. La fel și în Ocna Mureș. Riscul de surpări ori prăbușiri este minim, dar toți dezvoltă scenarii periculoase. N-ar fi mai bine să folosiți banii în scopuri utile, lucrări serioase, adevărate (de exemplu să investiți în refacerea canalului de gadă a orașului) în loc să cheltuiți banii aiurea, pe studii tâmpe cu relevanță zero (auzi cultură, „metodă în perfecționare”…)?

MINESA, CONVERSMIN, SNS SALROM ce ziceți, se poate? „Există posibilitatea”, „există riscul”, „e posibil” să ne uimiți cu ceva util?