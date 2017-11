OFICIAL – PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR DEDICATE ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Vom exista ca popor atata vreme cat vom vorbi aceeasi limba si vom crede in acelasi Dumnezeu. Vom fi puternici atat timp cat vom ramane uniti. Acesta este destinul pe care ni l-au harazit stramosii nostri, in Alba Iulia, pe 1 Decembrie 1918, la Marea Unire.

La aproape 100 de ani de la momentul zero al crearii noastre ca natiune moderna si libera, e timpul sa aratam tuturor romanilor ca de aici, din Cealalta Capitala, a inceput totul si ca aici totul e ca la inceput.

Programul Zilei Nationale la Alba Iulia transforma orasul intr-o scena veritabila si deplina, solemna si efervescenta, pe care fiecare oaspete al Cetatii va regasi spiritul romanesc descatusat, liber si mereu invingator. Indiferent de forma de adresare si de expresia artistica, totul este orientat spre autenticitatea romaneasca, artisti veritabili, care au imprastiat publicului bucurie si emotie, de la cel mai mic, la veterani ai scenei romanesti. De la primul cantat al cocosului, pana la coptul lunii, cei veniti la Alba Iulia nu vor parcurge doar spatii si milenii istorice, ci vor avea parte de un veritabil maraton artistic, cultural si culinar. Probabil, unul dintre cele mai insemnate momente este cel in care Alba Iulia si judetul Alba isi vor afirma in forta sustinerea pentru anul 2018, prin deschiderea festiva a ”Anului Centenar”, pe 1 Decembrie, la ora 19.00.

”Una-i Alba Iulia, Cealalta Capitala si unu-i INTAI DECEMBRIE iar toti cei care vin in fiecare aici, mai ales cei care vor veni in 2018, nu fac altceva decat sa consimta acest lucru. Romania exista pentru ca Alba Iulia exista, iar Cealalta Capitala a traversat toate vremurile cu demnitatea intiparita in toate dovezile istorice si a ramas in ADN-ul Romaniei moderne. Pe 1 Decmbrie, la ora 19.00, vom sta cu totii cu mana la inima si vom spune intr-o singura voce: Hai Romania, hai ca se poate! E felul nostru deschis si sincer, asa cum ne-am pregatit de 20 de ani incoace, de a deschide in 2018 portile Cetatii tutror romanilor, indiferent de limba pe care o vorbesc sau tinutul in care traiesc.” Mircea Hava, primar.