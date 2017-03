Nereguli identificate de Holzindustrie într-o serie de documente legate de un transport provenind dintr-un depozit de bușteni . Compania austriacă lucrează în strânsă cooperare cu autoritățile pentru a asigura un lanț de aprovizionare sustenabil

Holzindustrie Schweighofer implementează planul de acțiune pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România. În urma angajamentului asumat de a lupta împotriva tăierilor ilegale, compania își bazează abordarea pe un dialog constructiv cu ONG-urile de mediu, pe o comunicare transparentă și pe un sistem complex de control al lanțului de aprovizionare. Unul dintre principiile directoare este strânsa colaborare cu autoritățile și informarea acestora când apar informații despre posibile nereguli privindproveniența lemnului. La finalul lunii februarie 2017, echipa de conformitate a companiei a identificat nereguli într-o serie de documente legate de un transport provenind dintr-un depozit de bușteni și a informat Garda Forestieră despre acest incident.

În acest moment, compania colaborează cu autoritățile, punându-le la dispoziție toate detaliile necesare clarificării situației. Pentru a respecta toate prevederile și procedurile legale, Holzindustrie Schweighofer nu are posibilitatea de a face publice informațiile transmise autorităților.

Cooperarea dintre Holzindustrie Schweighofer și autorități are ca scop lupta împotriva tăierilor ilegale din România. Compania analizează fiecare informație despre posibile nereguli din lanțul de aprovizionare și studiază în detaliu fiecare caz. Holzindustrie Schweighofer are o toleranță zero în aceste situații. Dacă apar nereguli sau suspiciuni despre posibile nereguli în lanțul de aprovizionare, autoritățile vor fi informate sistematic. Dacă un furnizor nu respectă politica de achiziții a companiei, acesta va fi exclus din lanțul de aprovizionare. Din aceste motive, Holzindustrie Schweighofer a delistat 79 de furnizori până în decembrie 2016.

Având în vedere că Holzindustrie Schweighofer nu execută operațiuni de exploatare forestieră, compania cere transportatorilor săi să își doteze, până la sfârșitul lunii martie 2017, toate camioanele (care fac transporturi către Holzindustrie Schweighofer) cu dispozitivul de urmărire prin GPS Timflow, asigurând astfel măsuri sporite de securitate în lanțul său de aprovizionare. Sistemul permite urmărirea cu exactitate a transporturilor de lemn de la locul de încărcare până la destinația finală, minimizând aproape complet riscul încălcării legii de către furnizorii săi.

Grupul Schweighofer își are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activități și în producția de viscoză, producția de bioenergie, silvicultură și afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea şi două fabrici de producție a panourilor din lemn, o fabrică de cherestea în Germania şi o fabrică de viscoză în Austria. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.700 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume.