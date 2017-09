Național – Val de RETRAGERI ale procurorilor

De parca nu ar fi fost de ajuns grava criza de imagine cu care se confrunta Justitia din Romania si mai ales „bucatica” din ea cunoscuta si drept „Republica Procurorilor”, o alta criza tocmai ce se prefigureaza la orizont. Pentru ca, dupa dezertarile in masa care au inceput sa se produca la nivelul anumitor structuri de Parchet, de la inceputul anului viitor un mare numar de procurori va parasi sistemul. Si cum este vorba de procurori cu experienta, care detineau si functii de conducere, efectul acestui „tsunami” de pensionari va fi unul devastator, care se va face simtit incepand cu chiar luna ianuarie a anului viitor…

ai ales ca „golurile” lasate de acestia vor fi, cel mai probabil, umplute la repezeala cu tineri de-abia iesiti de pe bancile facultatiilor si parca mult prea dornici sa se afirme „pe persoana fizica”, decat sa vegheze la aplicarea stricta a legii. Astfel ca, lovit pe de o parte de dezertarile din structurile de elita si pe de alta parte de viitoarele pensionari in masa, sistemul judiciar va primi lovitura dupa lovitura, putandu-se ajunge inclusiv la un blocaj total, cel putin pana la redistribuirea dosarelor aflate in cercetare…

„Nea Gusti”, nu te bagi…?

Dupa vanzoleala de la Ministerul Justitiei lucrurile sunt destul de grave, numarul procurorilor care si-au exprimat deja decizia de a iesi la pensie fiind greu de „acoperit” pe termen scurt.

Si cu toate ca aici nu se repeta reteta de la Ministerul de Interne, unde chestorii au dat iama in retragere momiti cu pensiile speciale, se pare ca prea putini procurori mai vor sa „supravietuiasca” in aceste vremuri tulburi, mai ales atunci cand intrunesc toate conditiile de pensionare si se pot retrage avand asigurat un venit mai mult decat confortabil. Desigur, nu este si cazul lui Augustin Lazar, desi „nea Gusti”, inainte sa fie numit procuror general al Romaniei, deja isi calculase proiectia pensionarii. Dar atunci cand ditamai seful de serviciu secret inchide o piscina intreaga doar pentru tine, plus ca deschide in schimb „sauna VIP”, pai cum sa mai vrei sa pleci „la tara”, la Alba Iulia, sa-ti omori timpul doar cu producerea de palinca …? (national.ro)