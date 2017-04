Ministrul Transporturilor nemulțumit de stadiul lucrărilor pe tronsonul I al Autostrăzii Sebeș – Turda. Răzvan Cuc anunță controale săptămânale pe loturile care au termen de finalizare sfârşitul anului.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, spune că loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii Sebeş-Turda au termen de finalizare luna decembrie, dar este nemulţumit de situaţia lotului 1.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a vizitat, luni, loturile 1, 2 şi 3 ale Autostrăzii Sebeş-Turda, acesta declarând presei că este „profund nemulţumit” de primul lot.

„Am fost în inspecţie pe lotul 1, 2 şi 3. Am fost profund nemulţumit de ce am găsit pe lotul 1. Mâine aştept antreprenorul de pe lotul 1 la o întâlnire cu compania (n.r., CNAIR) la sediul Ministerului să ne spună exact ce planuri are, întrucât are o mobilizare destul de dezamăgitoare şi progresul fizic este destul de lent. Să ne spună dacă vrea să mai lucreze pentru companie şi pentru România în general că în ritmul ăsta nu voi mai tolera niciodată să avem astfel de întârzieri nejustificate din varii motive invocate de antreprenori. După cum am spus şi după ce am văzut tronsoanele Lugoj-Deva, statul român este un partener onest şi acelaşi lucru îl aştept şi de la antreprenori”, a declarat Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor.

Cuc a anunţat că va efectua săptămânal controale, mai ales pe loturile care au termen de finalizare sfârşitul anului, iar Ministerul Transporturilor vizează şi ”calitatea lucrărilor”.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

Valoarea lucrărilor, fără TVA, este de 541.739.137 de lei pentru lotul unu, 549.332.393 de lei pentru lotul doi, 420.511.921 de lei pentru lotul trei, 470.004.894 de lei pentru lotul patru, toate fiind finanţate din Fondul de Coeziune, 85%, şi Bugetul de Stat – 15%.