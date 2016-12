Mihaiela Mih Dehelean fost director APM Alba, Gheorghe Iordache fost director Cupru Min și Mihuț Sergiu condamnați pentru abuz în serviciu la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere! Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat decizia în urma judecării dosarului cunoscut opiniei publice sub denumirea ”Dosarul fostului director al APM Alba”.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile declarate de D.N.A. şi inculpaţi împotriva sentinţei penale nr. 77/09.05.2016 pronunţată de Tribunalul Alba, a desfiinţat în parte sentinţa penală atacată, a dispus achitarea inculpatei Mih Dehelean Mihaiela pentru acuzaţia comiterii infracţiunii de luare de mită şi inculpatului Iordache Gheorghe pentru acuzaţia comiterii infracţiunii de dare de mită dar a menţinut condamnarea inculpaţilor la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru săvârşirea celorlalte infracţiuni (pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu sub forma instigării, în cazul inculpatei Dehelean Mih Mihaiela-Nicoleta, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în cazul inculpatului Iordache Gheorghe şi pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, sub forma complicităţii, în cazul inculpatului Mihuţ Sergiu Nicolae Ioan)

Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Considerentele care au stat la baza acestei decizii vor putea fi făcute publice după ce hotărârea va fi motivată.

” Admite apelurile declarate de PICCJ-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Alba Iulia, inculpaţii Mih Dehelean Mihaiela, Iordache Gheorghe şi Mihuţ Sergiu Nicolae Ioan împotriva sentinţei penale nr. 77/09.05.2016 pronunţată de Tribunalul Alba în dosar nr. 869/107/2015.

Desfiinţează în parte sentinţa penală atacată sub aspectul soluţiilor pronunţate pentru infracţiunile de dare şi luare de mită, a individualizării judiciare a pedepselor aplicate inculpaţilor-apelanţi pentru infracţiunea de abuz în serviciu, a măsurii confiscării speciale a sumei de 5.102 lei de la inculpata Mih Dehelean Mihaela şi a cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina inculpaţilor şi rejudecând cauza în aceste limite: Descontopeşte pedepsele aplicate inculpaţilor Mih Dehelean Mihaiela şi Iordache Gheorghe şi le repune în individualitatea lor. În temeiul art. 396 alin.5 C.pr.pen. raportat la art. 16 lit.(b teza I C.pr.pen. achită inculpata Mih Dehelean Mihaiela pentru acuzaţia comiterii infracţiunii de luare de mită, prevăzută şi pedepsită de art.254 al.1 din C.pen.1969 rap. la art. 6 din Legea 78/2000. În temeiul art. 396 alin.5 C.pr.pen. raportat la art. 16 lit.(b teza I C.pr.pen. achită inculpatul Iordache Gheorghe pentru acuzaţia comiterii infracţiunii de dare de mită prevăzută şi pedepsită de art.255 C.pen. 1969 rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

Stabileşte că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este C.pen. 1969. Menţine pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei Dehelean Mih Mihaiela-Nicoleta pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu sub forma instigării, prevăzută şi pedepsită de art. 25 C .pen.1969 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art.248 C.pen.1969 cu aplicarea art. 5 C .pen. În baza art. 81- 82 C .pen.1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicată inculpatei Dehelean Mih Mihaiela-Nicoleta pe o perioadă de cinci ani ani, ce constituie termen de încercare, compus din durata pedepsei şi termenul de doi ani, care se socoteşte conform art. 82 alin.3 C.pen. 1969. Interzice inculpatei timp de 1 an drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969 ca pedeapsă complementară, în condiţiile prev de art. 66 C .pen. 1969. Interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 Cod penal din 1969. În temeiul art.71 alin.5 C.pen.1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţie inculpatei asupra disp. art. 83 C .pen.1969. Menţine pedeapsa 3 ani închisoare aplicată inculpatului Iordache Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută şi pedepsită de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art.248 C.pen.1969 cu aplicarea art. 5 C .pen. În baza art. 81- 82 C .pen.1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicată inculpatului Iordache Gheorghe pe o perioadă de cinci ani ani, ce constituie termen de încercare, compus din durata pedepsei şi termenul de doi ani, care se socoteşte conform art. 82 alin.3 C.pen. 1969. Interzice inculpatului timp de 1 an drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969 ca pedeapsă complementară, în condiţiile prev de art. 66 C .pen. 1969. Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C .pen. 1969. În temeiul art.71 alin.5 C.pen.1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Atrage atenţie inculpatului asupra disp. art. 83 C .pen.1969. Menţine pedepasa aplicată inculpatului Mihuţ Sergiu Ioan Nicolae de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, sub forma complicităţii, prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal din 1969 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art.248 C.pen.1969, cu aplicarea art. 5 C .pen. În baza art. 81- 82 C .pen.1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicată inculpatului Mihuţ Sergiu Ioan Nicolae pe o perioadă de cinci ani ani, ce constituie termen de încercare, compus din durata pedepsei şi termenul de doi ani, care se socoteşte conform art. 82 alin.3 C.pen. 1969. Interzice inculpatului timp de 1 an drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969 ca pedeapsă complementară, în condiţiile prev de art. 66 C .pen. 1969. Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969 în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C .pen. 1969. În temeiul art.71 alin.5 C.pen.1969 dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. Atrage atenţie inculpatului asupra disp. art. 83 C .pen.1969. Înlătură dispoziţia de confiscare specială a sumei de 5.102 lei de la inculpata Dehelean Mih Mihaiela-Nicoleta.