MAFIA TERENURILOR. Personaje din caracatița de milioane de euro care conduc județul Alba

Publicația Opinia Transilvană și Grupul de Investigații Media au încercat în ultimul an să atragă atenția asupra unui ” fenomen” protejat până la cel mai înalt nivel prin care sute de țărani din Jidvei , Valea Lungă , Cetatea de Baltă, Șona , Crăciunelul de Jos au fost lăsați fără terenuri agricole.

Zona Târnavelor este plină de oameni care plâng în pumni și îmbătrânesc prin tribunale în căutarea dreptății. Dau piept ani de zile cu aceleași clanuri, alcătuite din oameni de afaceri, primari, angajați de la stat și chiar înalti demnitari.

După câteva luni de investigații jurnaliștii Opinia Transilvană și Grupul de Investigații Media au pus cap la cap piesele puzzelul-ui Mafiei din Jidvei și vor face dezvăluiri în mai multe articole despre întreaga filieră.

În comunele Jidvei și Valea Lungă , acționează de ani buni o gașcă de indivizi , care pozează în apărătorii legii. O filieră cu nași, fini și personaje sus-puse cu interese , care vizează de ani buni terenuri din care scot un profit de milioane de euro.

În rolurile principale, se numără :

– PRIMARII celor două localități care la ordinele boierilor au căutat victimele și au conceput un mecanism, apoi ajutați de angajații primăriilor au început manipularea manipularea oamenilor,

– o FAMILIE DE AFACERIȘTI – cei care sunt beneficiarii mecanismului, oameni cu relații sus puse , intangibili și periculoși,

– PROCURORI , JUDECĂTORI ȘI POLIȚIȘTI acuzați că au favorizat clasarea unor plângeri penale in schimbul unor „atenții” , favoruri chiar și imobiliare.

– un AVOCAT acuzat de conflict de interese, Casa de Avocatură care reprezinta societățile cu pricina prestează servicii și pentru primăriile implicate în procese impotriva localnicilor.

INTRODUCEREA CAZULUI

O afacere bine pusă la punct cu terenuri retrocedate în județul Alba a dus la înșelarea proprietarilor de drept care s-au văzut, peste noapte, fără pământ. S-a întâmplat cu implicarea autorităților locale și județene, împreună cu factori politici influenți, totul, in beneficiul unei societăți de vinificație, din zonă. Este vorba despre firma care a primit sprijinul primarilor liberali din câteva localități ( Jidvei, Valea Lungă, Blaj, Crăciunelul de Jos , etc.), dar și susținerea autorităților județene, pentru obținerea, pe căi necinstite, a sute de hectare de teren agricol.

O relație foarte lungă si foarte profitabilă între Jidvei și liderii politicii locale , candidații fiind susținuți financiar de societatea viticolă, în campaniile electorale.

Mai exact, o societate din cadrul Jidvei SA, SC Maria Turism SRL, a intrat în posesia a sute de ha de teren, între 2011 și 2016, în urma unor restituiri pe care le considerăm ar fi fost ilegale. O rețetă, foarte simplă, dar eficientă: la mica înțelege , oamenii obțineau promisiunea de la primărie că li se vor restitui pământurile, în baza legii de reconstituire a dreptului de proprietate, iar ei își dădeau acordul că vor vinde terenul către o firmă privată. Apoi, primăria, ca autoritate publică parafa un antecontract de vânzare-cumpărare, între proprietarul de drept și firma privată, care apoi terenul să ajungă la SC Maria Turism SRL. Culmea este că titlul de proprietate ce rezulta din procesul de retrocedare era eliberat, direct, pe numele societății SC Maria Turism SRL. Tranzacții imobiliare care miros a ilegalitate, ce au dus la înșelarea proprietarilor de drept.

Țăranii, lăsați fără pământuri

Despre ce este vorba? Mii de țărani din localitățile Jidvei, Valea Lungă, Valea Lungă – Făget, Tăuni au fost înșelați de primari și au rămas fără pământ. În urma unei scheme bine ticluite de edilii liberali, societatea Jidvei a pus mâna pe zeci de ha de teren, care au aparținut de drept localnicilor și care trebuiau să fie puși în posesie potrivit legii de retrocedare a pământurilor. Interesant este că toate terenurile care au ajuns la societatea controlată de Jidvei, SC Maria Turism SRL, ar fi fost adunate într-un singur loc, pentru a putea fi exploatate uniform.

Întreaga afacere este suspectă a fi în afara legii și chiar poate face obiectul unui dosar penal. Totul pare a fi instrumentat de primărie, prefectură, OCPI, în complicitate cu beneficiarul, SC Maria Turism SRL, parte din societatea Jidvei. Edilii din localitățile vizate s-au folosit de prevederile legii retrocedării terenurilor foștilor proprietari, pentru a-i împroprietări pe patronii de la Jidvei, nicidecum pe țărani.

Oamenii care și-au revendicat pământurile confiscate de comuniști, au fost duși de nas și chiar șantajați, am putea spune. Primăria le-a condiționat retrocedarea pământurilor care le aparține .

O afacere ilegală- un mic exemplu

Totul pare a fi ilegal. În primul rând, primăria nu are dreptul să elibereze o adeverință ( cum ar fi cea cu nr.676/15 din 24.03.2011), în vederea ”încheierii unor antecontracte de vânzare-cumpărare”. Singura instituție abilitată să emită asemenea acte este un cabinet de notariat, sau în urma unei decizii judecătorești, fiindcă este vorba despre un document oficial încheiat între două părți private. Un antecontract de vânzare –cumpărare prevede o promisiune bilaterală între persoane fizice sau juridice private. Mai mult, autoritatea locală nu are dreptul legal să solicite prefecturii înregistrarea unor antecontracte de vânzare- c umpărare. În același timp, prefectura nu avea dreptul legal să înregistreze antecontracte de vânzare-cumpărare sub semnatură privată.

De asemenea, este de semnalat faptul că eliberarea titlului de proprietate în urma unui proces de retrocedare se face pe numele SC Maria Turism SRL. Astfel, această firmă care aparține societății Jidvei, primește, în urma procesului de reconstituire a dreptului a proprietate, în mai multe sate, sute de ha teren. Cu alte cuvinte, potrivit documentelor eliberate de primărie, cu semnatura de legalitate a prefecturii, SC Maria Turism SRL, ar fi moștenitorul de drept a 132,45 ha, terenuri care i-ar fi aparținut înainte de 1945. O mare nedreptate făcută țăranilor din aceste sate din județul Alba, care au fost momiți să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare și deposedați de pământurile lor, în mod abuziv.

Titluri de proprietate pe numele SC Maria Turism SRL

Numai pentru a da câteva exemple, putem menționa că , potrivit unor documente care ne-au parvenit, există eliberate, numai într-o zi – 19.01.2016, 3 titluri de proprietate pe numele SC Maria Turism SRL, care adună peste aproape 500 de ha pe raza localităților Valea Lungă și Valea Lungă – Făget. Asfel, avem titlul de proprietate cu nr. 14106/1349, cu codul 008354, eliberat de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, având ștampila OCPI din data de 19.01.2016, pe numele SC Maria Turism SRL, care primește în proprietate o suprafață totală de 122 ha, prin reconstituirea dreptului de proprietate, pe terenul comunei Valea Lungă – Făget. Actul este semnat de prefectul Cosmin Covaciu, subprefectul Ladanyi Arpad și directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), Cornelia Baba. De asemenea, avem titlul de proprietate nr. 14106/ 1338 , cu același cod – 008354, prin care SC Maria Turism SRL primește, tot prin reconstituirea dreptului de proprietate, 121 ha, pe raza comunei Valea Lungă, având aceleași semnături ale oficialităților. În același timp, mai există și titlul de proprietate nr. 14106/1339, cu același cod – 008354, în care SC Maria Turism, intră în posesia a 207 ha, tot prin reconstituirea dreptului de proprietate, pe teritoriul comunei Valea Lungă.

Trebuie precizat că, potrivit legii 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, titlul de proprietate se eliberează pe numele proprietarului de drept, în cauză persoanei, căreia i s-a reconstituit dreptul de proprietate. Nicidecum unei societăți private, care a primit terenul în baza unor unor antecontracte de vânzare-cumpărare. Firma SC Maria Turism SRL funcționează după 1989 și nu are nicio legătură cu procesul de restituire a proprietăților. Un mare abuz pus la cale de autoritățile locale și județene!

Societatea Jidvei, patronată de Claudiu Necșulescu,fiul fostului secretar PCR, Liviu Necșulescu, a avut întotdeauna o relație specială cu liderii PNL. Un parteneriat reciproc avantajos: Jidvei și-a promovat afacerile în județ, având sprijinul neprecupețit al liderilor politici, liberali, în schimb, SC Jidvei a contribuit substanțial la finanțarea partidului, mai ales în timpul campaniilor electorale.

URMEAZĂ DEZVĂLUIRI INCENDIARE CU PROTAGONIȘTII ACESTEI AFACERI ! CUM SE FAC FAVORURILE ÎN JUSTIȚIE ȘI CE LEGĂTURI AU MAGISTRAȚII DIN ALBA CU FAMILIA BOIERILOR DIN JIDVEI