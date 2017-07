Lemnul, relevant in amenajarile interioare si exterioare

Putem observa cum, de-a lungul timpului, lemnul a oscilat intre minoritar si majoritar in raportul privind amenajarile pentru spatii de birou, diferite centre sau locuintele rezidentiale. Aceeasi oscilatie a fost chiar la amenajarile peisagistice din curte, de pe diversele alei si asa mai departe.

Observam cum, in prezent, lemnul a devenit un material de baza in amenajari, odata cu tendintele constructorilor de a efectua lucrari cat mai green, concept arhitectural care sa ofere libertatea construirii fara ca ecosistemul sau microclimatul inconjurator sa aiba de suferit. Nu in cele din urma, este vorba despre oamenii care resimt nevoia de intoarcere la natura, dar si de imbunatatire a aspectului, a gradului de curatenie, a functionalitatilor tuturor elementelor facute de om.

Iata de ce lemnul este un material de constructie care in amenajari este relevant, iar ceea ce este relevant este dorit in mod unanim. Lemnul se imbina in moduri placute cu elemente metalice si/sau de plastic, iar per total, inserarea acestuia creste valoarea amenajarii.

Bineinteles, amenajarile interioare sunt activitati specializate care au ca scop imbunatatirea designului si a functionalitatii spatiilor, dar implica si tratarea tuturor materialelor folosite astfel incat degradarea sau uzura sa intervina mult mai tarziu fata de intervalul uzual de timp.

Lemnul netratat este deteriorat din multi factori si nu rezista atat de mult precum materialele create de om prin procedee fizice si chimice. Asadar, lemnul este modelat, tratat si inserat in pozitii cheie in anumite proportii pentru infatisarea aspectului dorit.

Fiecare centru SPA trebuie sa fie de asa natura incat sa convinga clientii sa isi faca un abonament, sa revina cat mai des si sa il recomande si altora. Asa trebuie sa se intample cu orice spatiu interior disponibil pentru platitori, cu orice spatiu interior in care oamenii locuiesc si doresc sa se simta cu adevarat ca acasa, si cu orice spatiu exterior.

Din ce in ce mai multi oameni adopta stilul vintage si devin incantati atunci cand il intalnesc in jurul lor. Lemnul infatiseaza stilul vintage oriunde se doreste insuflarea acestei atmosfere. Si pentru asta trebuie apreciat.

Articol realizat de www.1design.ro pentru www.structuri-de-lemn.ro.