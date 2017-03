Klaus Iohannis o nouă aventură pe Vârful Șureanu. Ce i-a spus președintele unui protestatar din București

Președintele Klaus Iohannis și-a pretrecut, din nou, weekendul pe pârtia de schi de la Șureanu. Șeful statului a avut un dialog halucinant cu unul dintre participanții la protestele din luna februarie din București.

Replicile dintre președinte și protestatar au fost redate pe pagina de socializare a acestuia, însă nu se știe dacă ele sunt reale sau imaginare, dar noi le redăm așa cum au fost ele postate.

”A fost o zi frumoasa. Va multumesc pentru urari si ganduri bune. [It was a good day. Thank you for your wishes and good thoughts]

O urare neasteptata astazi:

– Dl. Iohannis, felicitari pentru interventia de la guvern.

– A fost buna, asa-i?

– Da. Si ati vazut cati ne-am strans in Piata Victoriei apoi.

– Si-au dat seama (guvernantii) ca nu pot face chiar ce vor.

– Iar noi ne-am dat seama ca suntem multi. #Rezist

– Si asta este foarte bine… este o zi frumoasa.

– Sa stiti ca asa este. Mai ales ca este ziua mea.

– (Zambind larg) La multi ani si o zi cat mai buna.

– Multumesc. Zi buna. #Rezistam”.

sursa:(stiripesurse)