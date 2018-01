Istoria României NU CADE LA ÎNVOIALĂ cu regizori străini! Istoric din Alba DESFIINȚEAZĂ reclama BRD

Trist este că și în anul Centenarului,soarta românilor pare pecetuită, eroii neamului sunt încet, încet marginalizați, trimiși spre dunga uitării și în unele cazuri a ridicolului. Străinii ne sciu istoria în timp ce noi bălim în fața televizoarelor și îi aplaudăm prin articole de can can menite să atragă audiența. Marketingul pare să ne ia mințile și nu avem capacitatea de a zvârli haina ipocriziei pentru a ne opri să cugetăm aspura realității.

Pentru a fi în trend cu emoțiile românilor, în anul dedicat Centenarului Unirii, o companie bancară a lansat un spot publicitar care reflectă evenimentele de la 1 Decembrie 1918, când la Alba Iulia au fost zeci de mii de români . Din păcate scenariul din reclama care îl are în plin plan pe Samoilă Mârza, soldatul reîntors din război, care a fost declarat ulterior singurul fotograf al Unirii, nu reflectă adevărul. Povestea din proiectul ” Istoria e scrisă de cei ce nu renunță ” – nu are la bază nici o sursă istorică de unde să reiese faptele reale ale istoriei de acum 100 de ani.

E salutară inițiativa de aducere în prim-plan a unor figuri ale Unirii, care, cu siguranță, merită să nu fie uitate. Pare a fi un trailer, dar înțeleg ca nu e.

Problema e că, dincolo de unele detalii nepotrivite (ex. Samoilă Mârza în uniforma armatei române, în loc de cea austro-ungară), titlul de „O poveste adevarată” reclamă raportarea la o poveste istorică adevarată. Or, aiureala aia cu Samoilă Mârza respins la intrarea în Sala Unirii numai adevăr nu e. Am mai auzit inepția asta, nu știu ce pseudo-istoric a scornit-o și au mai preluat-o și alții. Informația asta nu se bazează pe nici o sursă istorică. Samoilă Mârza nu a încercat să intre în Cazina Militara (viitoarea Sală a Unirii), după cum însuși a povestit ulterior. Și implicarea lui Bach, oricare ar fi ea, e tot o găselniță, întrucât nu se bazează pe nici o sursă istorică. Nu avem nici un document care să ateste faptul că Bach, cel mai cunoscut fotograf din Alba Iulia la vremea respectivă, ar fi trebuit să fie prezent la lucrările Adunării Naționale din Cazină. Aici avem un exemplu clar de cum poate fi siluită informația istorică. Aparent, istoria nu este o știință complicată. Avem, bunăoară, două informații corecte: „Samoilă Mârza nu a fost prezent în Sala Unirii” și „Arthur Bach nu a fost prezent la evenimentul Unirii”. De aici se țese însă speculația și rezultă „Samoilă Mârza nu a fost lăsat să intre în Sala Unirii pentru că era așteptat Bach, care a boicotat Unirea pentru că, nefiind un român verde, era un țăpar”. Și de aici intriga unui filmuleț de 1.44 min. care, după toate aparențele, putea oferi mai mult.- susține Tudor Roșu – istoric în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, pe pagina ta de facebook